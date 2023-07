Dr.in Christiane Pedit wird neue Kanzlerin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Salzburg (OTS) - Dr.in Christiane Pedit (47) wird mit 01. Oktober 2023 neue Kanzlerin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg. Sie folgt damit Mag.a Lydia Gruber, die das Unternehmen Ende September verlässt und eine neue berufliche Herausforderung annimmt.

Christiane Pedit ist seit 2006 kaufmännische Leiterin und Prokuristin der Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., wo sie 2004 als Head of Finance begonnen hat. Zu ihren künftigen Aufgaben als Kanzlerin der PMU gehört die strategische Steuerung und Leitung der Universität gemeinsam mit Rektor Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen wirtschaftliche, technische, administrative und personelle Angelegenheiten, insbesondere die Budgeterstellung und -verantwortung sowie Investitionsplanungen.

„Wir freuen uns, mit Dr.in Christiane Pedit eine erfahrene und bestens mit der nationalen und internationalen Forschungslandschaft vertraute Betriebswirtin als neue Kanzlerin unserer Universität gewonnen zu haben, die unsere Weiterentwicklung als führende Institution für gesundheitswissenschaftliche Ausbildung und Forschung maßgeblich mitgestalten und prägen wird“, so PMU-Rektor Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl.

Christiane Pedit hat an der Fachhochschule Salzburg Betriebswirtschaft und Informationsmanagement studiert und ihr Doktoratsstudium im Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Paris Lodron Universität in Salzburg summa cum laude abgeschlossen. Ihre Dissertation wurde mit dem Wissenschaftspreis 2016 der Arbeiterkammer Salzburg ausgezeichnet. Die gebürtige Rauriserin lebt mit ihrer Familie (verheiratet, zwei Kinder) in Hallein.

