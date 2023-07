Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich an ORF-Korrespondent Wehrschütz und ORF-Kultur-Ressortleiterin Veitl

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Wohlverdiente Würdigung für öffentlich-rechtliche Top-Leistung im Dienst der Gesellschaft“

Wien (OTS) - Zwei langjährige ORF-Mitarbeiter wurden heute, am Dienstag, dem 4. Juli 2023, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt: Karin Veitl, als Ressortleiterin Musik und Theater in der ORF-TV-Kultur u. a. für Produktionen wie das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker verantwortlich, und Christian Wehrschütz, Balkan- und Ukraine-Korrespondent des ORF. Die Verleihung der Anerkennung durch Bundesministerin Susanne Raab fand im Rahmen eines Festakts im Bundeskanzleramt statt.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann:

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass gleich zwei verdiente Mitarbeiter des ORF heute mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet wurden. Ich freue mich für Karin Veitl und Christian Wehrschütz, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in sehr unterschiedlichen, identitätsstiftenden Kernbereichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks höchst eindrucksvoll engagiert haben. Ob Kulturvermittlung auf höchstem Niveau, zum Beispiel mit der jährlich um die Welt gehenden TV-Produktion des Neujahrkonzerts als Aushängeschild österreichischer Kultur, oder die herausfordernde politische Berichterstattung aus dem Osten Europas und den Krisengebieten des Ukraine-Krieges – all das ist öffentlich-rechtliche Top-Leistung im Dienst der Gesellschaft und unseres Publikums. Ich gratuliere Karin Veitl und Christan Wehrschütz herzlich zu dieser wohlverdienten Würdigung.“

Dr. Karin Veitl:

„Es ehrt und freut mich sehr, eine solche Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Ich habe das große Glück, mein lebenslanges Interesse für Musik, Kunst und Kultur in einem beruflichen Umfeld ein- und umsetzen zu dürfen, das für seine Exzellenz und Expertise weit über Österreichs Grenzen hinaus hochgelobt und geschätzt wird. Daher gilt die heutige Anerkennung auch der großartigen Leistung meiner Kolleginnen und Kollegen im ORF, mit denen gemeinsam gelingt, wofür uns viele andere beneiden – allen voran unsere musikalischen Leuchttürme Neujahrskonzert und Sommernachtskonzert, aber auch unsere hochqualitativen Opernübertragungen und Filmdokumentationen.“

Mag. Christian Wehrschütz:

„Ich freue mich über diese hohe Auszeichnung und nehme sie als Anerkennung meiner Arbeit und die meiner Mitarbeiter für den ORF und sein Publikum an, aber auch als Dank an meine Familie, die bereit ist, all das zu ertragen, was der Einsatz an der Front mit sich bringt.“

Biografisches

Karin Veitl wurde in Wien geboren und absolvierte Studien der Musikwissenschaft, Philosophie und Theaterwissenschaft an der Universität Wien sowie ein Klavierstudium am Konservatorium der Stadt Wien und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Die Musikologin, Journalistin, Pianistin und Klavierlehrerin war ab 1988 im ORF als freie Mitarbeiterin redaktionell wie gestalterisch in der TV-Hauptabteilung Musik und im Kinderprogramm tätig. Seit 1999 ist sie angestellte Redakteurin und Gestalterin in der TV-Kultur, seit Jänner 2015 ebendort Leiterin der Ressorts Musik und Theater.

Christian Wehrschütz ist gebürtiger Steirer und absolvierte 1985 das Studium der Rechtswissenschaften in Graz. 1991 kam Wehrschütz zum ORF und betreute im ersten Jahr den ORF TELETEXT als Redakteur. Danach ging es für sieben Jahre zum ORF-Radio, wo er im aktuellen Dienst arbeitete. Im Jahr 1999 wurde er als Balkan-Experte nach Belgrad entsandt und in weiterer Folge zum Korrespondenten des ORF bestellt. Zu seinem Tätigkeitsbereich als Korrespondent und Büroleiter zählt die Berichterstattung über Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, das Kosovo und Albanien. Seit Jänner 2014 ist Wehrschütz für den ORF auch in der Ukraine im Einsatz, im Jänner 2015 übernahm er zudem die Leitung des ORF-Büros in Kiew.

