Staatssekretärin Mayer zum Tod von Helmut Groschup

Wien (OTS) - „Mit Helmut Groschup ist eine prägende Figur der österreichischen Filmfestivallandschaft und eine zentrale Größe der heimischen Filmkultur gegangen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Seine Pionierarbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist seinen Visionen, seinem Enthusiasmus und seiner Tatkraft zu verdanken, dass das Internationale Film Festival Innsbruck (IFFI) vor mehr als 30 Jahren aus der Taufe gehoben wurde und sich in Folge zu einer wesentlichen Plattform für Filmvermittlung entwickeln konnte. Er schenkte seinem Publikum Neues, Spannendes und Überraschendes und brachte Filme nach Innsbruck und Österreich, die ohne ihn hierzulande nicht zugänglich gewesen wären. Weit über den Westen Österreichs hinaus war Groschup auch in der internationalen Filmfestival- und Programmkinolandschaft aktiv. So prägte er auch den Alpe-Adria-Raum filmkulturell, insbesondere mit dem Festival Kino Otok in Slowenien. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“

