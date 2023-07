Bobby-Car-Hersteller Simba Dickie setzt auf Stripe

Dublin/Fürth (ots) - Stripe wird exklusiver Zahlungsdienstleister für das D2C-E-Commerce-Angebot der Simba Dickie Group. Die Zahlungen sämtlicher Marken-Onlineshops der Gruppe werden künftig über Stripe abgewickelt.

Simba Dickie vereint mehr als 20 Unternehmen unter einem Dach - darunter Marken wie den Bobby-Car-Hersteller BIG und Simba Toys. Das Portfolio umfasst über 4.000 Artikel - von Klassikern wie dem Bobby Car bis hin zu aktuellen Trendprodukten.

"Unsere Kunden haben höchste Ansprüche an unsere Produkte und unseren Service. Daher ist es für uns wichtig, auch die Zahlungsabwicklung in professionelle Hände zu geben", sagt Yannick Lockowandt, E-Commerce & Customer Experience Manager bei der Simba Dickie Group. "Mit Stripe haben wir dabei einen idealen Zahlungspartner gefunden, der uns eine reibungslose und sichere Zahlungsabwicklung garantiert."

"Wir freuen uns, mit der Simba Dickie Group einen weltweiten Marktführer für Spielwaren mit unserer Zahlungsinfrastruktur zu unterstützen. Jeder kennt und liebt das Bobby Car - aber hinter Simba Dickie versteckt sich noch viel mehr, was sich zu entdecken lohnt", sagt Marcos Raiser do Ó, Head of DACH & CEE bei Stripe.

Stripe ist eine Technologieplattform, die große wie kleine Unternehmen für den Auf- und Ausbau ihres Online-Geschäfts nutzen. Millionen Unternehmen, von Start-ups bis zu Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Stripes Softwarewerkzeuge, um Zahlungen zu akzeptieren, international zu expandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Seit seiner Gründung 2010 treibt Stripe aktiv die Entwicklung der Online-Wirtschaft voran, ermöglicht neuartige Geschäftsmodelle und wickelt Zahlungen für viele der innovativsten Unternehmen der Welt ab, darunter Share Now, Axel Springer, Kickstarter, Shopify, Salesforce und Twitter.

