Updates der ORF-1-Dokus „Der talentierte Herr Schmid“ und „Der talentierte Herr Marsalek“ am 5. Juli um 20.15 bzw. 21.05 Uhr

Wien (OTS) - ORF 1 zeigt am Mittwoch, dem 5. Juli 2023, um 20.15 bzw. 21.05 Uhr Updates der Dokumentationen „Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen“ und „Der talentierte Herr Marsalek – Wie man Geld erfindet“.

„Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen“

Dem „talentierten Herrn Schmid“ haben Marlies Faulend, Elisabeth Pfneisl und Hubertus Schwarz schon einmal eine ganze Folge gewidmet. Vor eineinhalb Jahren, als der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen der Inseratenaffäre zunächst zur Seite, dann ganz zurücktrat. Schmids Handy hält mit den Hunderttausenden Chatnachrichten das Land weiter in Atem. Er selbst verbrachte die Zeit, nachdem seine Unterhaltungen publik wurden, in Holland – und beschloss dann auszupacken. Um Kronzeuge zu werden, muss er den Ermittlern Neues bieten – und das tut er.

Das Update der Folge „Der talentierte Herr Schmid“ ruft am Mittwoch, dem 5. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in Erinnerung, was bisher geschah, und findet heraus, was in den zwei Jahren seit Veröffentlichung der Schmid-Chats passiert ist. Über den Status quo der Ermittlungen spricht Werner Suppan, Rechtsanwalt von Sebastian Kurz.

Was bisher geschah: 300.000 Chats waren es, die die Nation in Atem hielten. Gespeichert auf dem Handy von Thomas Schmid. Kabinettsmitarbeiter, Generalsekretär im Finanzministerium, zuletzt ÖBAG-Chef. Mit seiner Unterstützung gelangte Sebastian Kurz an die Macht und er war es auch, der ihn – versehentlich – stürzte. Denn eigentlich ging es um etwas gänzlich anderes, als das Handy von Thomas Schmid 2019 beschlagnahmt wurde. Nämlich um seine mutmaßliche Beteiligung an der Casinos-Affäre. Und eigentlich hatte Schmid versucht, alle seine Nachrichten zu löschen. Aber den Ermittlern gelang es, sie zu rekonstruieren. Seitdem schwappen immer wieder neue Enthüllungen an die Öffentlichkeit.

Zutage gefördert wurde dabei auch die sogenannte Inseratenaffäre. In diesem neuen Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht es darum, dass Sebastian Kurz Thomas Schmid damit beauftragt haben soll, Umfragen in Auftrag zu geben und deren Veröffentlichung zu steuern. Die Finanzierung:

Verdeckt über das Finanzministerium und Regierungsinserate. Das ist jedenfalls der Vorwurf. Wer ist denn nun dieser Thomas Schmid, der sich schon früh für Politik begeistert hat, und wie hängen all die Affären zusammen?

„Der talentierte Herr Marsalek – Wie man Geld erfindet“

Es ist ein wahrer Monsterprozess, der gerade in München stattfindet. Verhandelt wird Deutschlands größter Finanzskandal seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Wirecard-Prozess glänzt aber eine Schlüsselfigur durch Abwesenheit: Jan Marsalek, der sich vor drei Jahren aus der Affäre gezogen hat und seitdem untergetaucht ist.

Drei Jahre lang fehlt beinahe jede Spur. Aber nur beinahe. Jörg Schmitt, Investigativjournalist bei der „Süddeutschen Zeitung“, hat exklusive Informationen über den möglichen Aufenthalt Marsaleks. Er beschreibt, wie der einstige Wirecard-COO mit Wurzeln in Klosterneuburg heute angeblich lebt.

Währenddessen steht der ehemalige CEO Markus Braun vor Gericht. Seit drei Jahren sitzt er nun schon in Untersuchungshaft und versucht zu beweisen, dass es die mutmaßlich erfundenen 1,9 Milliarden Euro aus dem Asiengeschäft doch gegeben habe. Dass er unschuldig sei und seine früheren Mitstreiter das Geld veruntreut hätten. Eine These, der der Insolvenzverwalter widerspricht.

Ein Update der Dokumentation „Der talentierte Herr Marsalek“ zeigt am Mittwoch, dem 5. Juli 2023, um 21.05 Uhr in ORF 1, was bisher geschah, wie das Geschäfts- und angebliche Betrugsmodell funktioniert hat und was in den zwei Jahren seit Ausstrahlung passiert ist. Die Geschichte von Jan Marsalek ist ebenso faszinierend wie erstaunlich. HolyScreen Media begibt sich im Auftrag von ORF 1 auf Spurensuche. Wer ist dieser Mann, der von so vielen als wenig greifbar beschrieben wird? Wie konnte er so hoch aufsteigen und so tief fallen? Und wo könnte er heute sein? Wird er jemals wieder auftauchen?

Viele weitere Folgen aus der Reihe „Der talentierte Herr …“ gibt’s zum Nachsehen auf Flimmit (flimmit.at).

