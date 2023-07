Die IDEALE23 bringt die Kunst- und Aktionismusgruppe “Zentrum für Politische Schönheit” als Keynote-Speaker*innen nach Wien

Die Konferenz für wertebasierte Kommunikation findet am 28. September im Reaktor in Wien statt. Diesmal ist neunerhaus NGO Partner.

Wien (OTS) - Das Programm der diesjährigen IDEALE ist komplett. Als Keynote konnte die Kunst- und Aktionismusgruppe “Zentrum für Politische Schönheit” gewonnen werden, die unter dem Titel “Mit der Macht der Phantasie gegen die Feinde der Demokratie” Einblicke in ihre Arbeiten und Strategien geben.

Die IDEALE Konferenz stellt wertebasierte Kampagnen und Strategien in den Mittelpunkt und richtet sich besonders an öffentliche Institutionen, soziale Organisationen und NGOs. Sie findet am 28. September bereits zum dritten Mal statt. “In den letzten beiden Jahren haben wir gesehen, wie wichtig der Austausch für Kommunikator*innen aus dem sozialen und öffentlichen Bereich ist. Mit der IDEALE schaffen wir einen Ort, wo das in einem inspirierenden Umfeld unter Gleichgesinnten möglich ist” so Stefanie Grubich, Managing Partnerin von P&B Agentur für Kommunikation, die die Konferenz initiierten und organisieren.

Danach warten auf die Teilnehmer*innen insgesamt vier Breakout-Sessions. Die Journalistinnen und Speakerinnen Raphaela Scharf und Angela Alexa sprechen in ihrer Breakout-Session "United for all Women in Media - von #MeToo und Vertrauensstrukturen in österreichischen Medien" über Präventionsstrategien für Kommunikator*innen und Journalist*innen.

In den weiteren Breakout-Sessions behandeln wir mit Expert*innen die Themen Entstigmatisierung und Framing, künstliche Intelligenz, Jugendkommunikation und Thought Leadership. Am Vormittag gibt es zusätzlich zur Konferenz die Möglichkeit in der Masterclass „Understanding your audience - Personas in der Kommunikation richtig anwenden“ mehr über datenbasierte Zielgruppenanalysen zu lernen sowie sich im „Changemakers Lab by ASQ Bar“ mit anderen Kommunikator*innen zu eigenen Kampagnen auszutauschen.

NGO-Kooperationspartner ist in diesem Jahr das neunerhaus. Das neunerhaus ermöglicht obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. “Wir freuen uns, dass wir das neunerhaus als Partner an Bord haben. Uns ist es sehr wichtig, stets die NGO-Perspektive in die Planung der IDEALE miteinzubinden,” so Yussi Pick, Managing Partner von P&B. In den Vorjahren waren Global2000 und Amnesty International Österreich NGO-Kooperationspartner.

Early Bird Tickets sind noch bis 14. Juli erhältlich. Danach startet der reguläre Ticketverkauf. Das gesamte Programm finden Sie unter www.ideale-konferenz.at.

Rückfragen & Kontakt:

Sofie Hörtler, Consultant bei P&B Agentur für Kommunikation

hoertler @ pbagentur.at

+436764159478