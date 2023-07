Christoph Hausegger wird Geschäftsführer der RegionalMedien Burgenland und der RegionalMedien Steiermark

Verstärkter Fokus auf die hohe Lokalität beider Medienhäuser

Diese Entwicklung ermöglicht es der Mediengruppe, den Fokus noch intensiver auf die hohe Regionalität des Medienangebots zu lenken. Wir sehen diesen Schritt als klare Investition in unseren USP – die hohe hyperlokale Ausrichtung unserer Produkte – und freuen uns, dass Christoph Hausegger als erfahrener und engagierter Geschäftsführer diese Weiterentwicklung leiten wird” Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria 1/3

Wir werden die Stärken beider Unternehmen nützen, um die Medienvielfalt auf den lokalen Märkten weiter auszubauen. Zwischen dem Burgenland und der Steiermark sehen wir viel Einendes. Diesem Umstand möchten wir im Sinne unserer Leserinnen und Leser sowie Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden” Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Burgenland und Steiermark 2/3

Ich freue mich sehr, diesen zukunftsweisenden Schritt gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Unternehmen aktiv gestalten zu können.” Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Burgenland und Steiermark 3/3

Wien (OTS) - Christoph Hausegger leitet ab sofort zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der RegionalMedien Steiermark auch die RegionalMedien Burgenland. Er übernimmt diese Funktion von Walter Art, der in die Holding der RegionalMedien Austria AG wechselt.

Die Produktverantwortung für die Print- und Digitalangebote der beiden Medienhäuser steht weiterhin in der Verantwortung der jeweiligen Chefredaktionen: Franz Tscheinig im Burgenland und Roland Reischl in der Steiermark, wobei Roland Reischl zusätzlich Prokurist der RegionalMedien Burgenland wird und in beiden Bundesländern die Gesamtverantwortung für Redaktion und Produkt übernimmt.

„Diese Entwicklung ermöglicht es der Mediengruppe, den Fokus noch intensiver auf die hohe Regionalität des Medienangebots zu lenken. Wir sehen diesen Schritt als klare Investition in unseren USP – die hohe hyperlokale Ausrichtung unserer Produkte – und freuen uns, dass Christoph Hausegger als erfahrener und engagierter Geschäftsführer diese Weiterentwicklung leiten wird” , freut sich Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria.

„Wir werden die Stärken beider Unternehmen nützen, um die Medienvielfalt auf den lokalen Märkten weiter auszubauen. Zwischen dem Burgenland und der Steiermark sehen wir viel Einendes. Diesem Umstand möchten wir im Sinne unserer Leserinnen und Leser sowie Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden” , so Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Burgenland und Steiermark. „Ich freue mich sehr, diesen zukunftsweisenden Schritt gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Unternehmen aktiv gestalten zu können.”

Christoph Hausegger, MA (36) begann im Jahr 2012 nach dem Studium „Internationales Management” an der FH JOANNEUM in Graz und seiner selbstständigen Tätigkeit im Marketing- und Eventbereich seine berufliche Laufbahn bei den RegionalMedien Austria. Zuerst als Vorstandsassistent tätig, übernahm er 2014 die Geschäftsführung der RegionalMedien Burgenland. Nach mehr als fünf Jahren in dieser Funktion wechselte er 2019 innerhalb der Unternehmensgruppe in die Geschäftsführung der RegionalMedien Steiermark und führt nun ab Juli 2023 die RegionalMedien Burgenland und die RegionalMedien Steiermark.

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at