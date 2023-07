ARBÖ: Ferienstart für Millionen, 2 Festivals und 1 Konzert in Wien bringen kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bringt Millionen von Schülerinnen und Schülern sowie zigtausenden Konzertbesuchern viel Freude. Grund ist der Ferienstart in den österreichischen Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch in Teilen der Niederlande fängt die schulfreie Zeit an. Zudem finden das Lovley Days Festival und das Electric Love-Festival sowie das Konzert von Harry Styles statt. Die dadurch ausgelösten Staus und stundenlangen Verzögerungen sind die negativen Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten bereits am Freitag von Nachmittag an bis in den Abend hinein eine Reisewelle aus den Landeshauptstädten. Dies wird die Mühlkreisautobahn (A7) in Linz und die Westautobahn (A1) bei Salzburg und Linz genauso wie die Südautobahn (A2) in den Großräumen Graz und Klagenfurt und Pyhrnautobahn (A9) bei Graz betreffen. Auch auf den Stadtausfahrten, wie der Wiener Straße und Umfahrung Ebelsberg oder Salzburger Straße in Linz, Münchner Bundesstraße und Vogelweiderstraße in Salzburg, Kärntner Straße und Merangasse sowie Plüddemanngasse in Graz sind Autofahrer, die gute Nerven und Geduld mitbringen, gut beraten. In und um Innsbruck sind die Inntalautobahn (A12) und die Innsbrucker Straße (B174) die Klassiker im Staugeschehen.

Eine zweite Reisewelle mit vermutlich längeren Staus und Verzögerungen wird am Samstag ab den späteren Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein über die Transitrouten im Westen und Süden sowie im benachbarten Ausland laufen. Die wahrscheinlichsten Staustrecken sind die folgenden:

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Baustellenbereich bei Nösslach

Fernpass Straße (B179), zwischen Grenztunnel Vils/Füssen und Reutte sowie vor dem Lermoosertunnel, mit Blockabfertigung für den Tunnelportalen

Inntalautobahn ( A12) vor den Baustellenbereichen bei Innsbruck und im Großraum Kufstein

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Südautobahn (A2), vor den Baustellenbereich im Pack-Abschnitt und vor dem Knoten Villach

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg und auf der Tauernscheitelstrecke

„Den Staus über Nebenstraßen ausweichen, klingt nach einer guten Idee. Im Großraum Innsbruck, im Raum Kufstein bzw. Reutte gilt ab diesem Wochenende ein Fahrverbot an Samstag und Sonntagen von 7 bis 19 Uhr. Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg gelten Auf- und Abfahrtssperren zwischen Puch/Hallein und Zederhaus von Freitag, 0 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr. Ausgenommen sind sowohl in Tirol als auch in Salzburg der Anrainer-, Quell- und Zielverkehr“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Im benachbarten Ausland wird ein möglichst langer Geduldsfaden auf der deutschen Autobahn A7, zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Vils/Füssen und der A8, zwischen Rosenheim und Salzburg in Bayern, auf der italienischen A22 (Brennerautobahn), zwischen dem Brenner/Brennero und der Mautstelle Sterzing/Vipiteno in Südtirol und der slowenischen A1, zwischen der Grenze Spielfeld/Sentilj und Maribor, gefragt sein.

Die ARBÖ-Tipps für die Verkehrsteilnehmer, um gut durch das Reisewochenende zu kommen:

Meiden Sie möglichst den Freitagnachmittag und den Samstag als Reisezeitpunkte. Am Sonntag und unter der Woche ist das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten meist geringer.

Überlegen Sie sich eventuelle Ausweichrouten und informieren Sie sich vor und während der Fahrt über Staus und Verzögerungen entlang der geplanten Staustrecke. Hier helfen der ARBÖ-Informationsdienst und das ARBÖ-Verkehrsradio gerne.

Sorgen Sie vor der Abfahrt für einen vollen Tank und fahren Sie diesen nicht bis zum letzten Tropfen aus.

Ausreichend leichter Proviant und alkoholfreie Getränke befrieden einen leeren Magen und eine ausgetrocknete Kehle.

Sorgen Sie für Ablenkung für Mitreisende. Bücher und Zeitschriften, Handheld-Geräte oder selbstausgedachte Spiele können die meist gelangweilten Beifahrer unterhalten.

Zwtl.: „Electric Love“ lockt hunderttausend Fans auf den Salzburgring

Vom Donnerstag, 06. Juli bis Samstag, 08. Juli findet das „Electric Love Festival“ zum 10. Mal am Salzburgring statt. Auf 5 Bühnen gastieren von „DJ Alle Farben“ über „Neelix“ und „Lost Frequencies“ bis zu „Scooter“ viele Künstlerinnen und Künstler, die in der Szene der elektronischen Tanzmusik Rang und Namen haben. An den drei Festivaltagen werden etwa 100.000 Zuschauer erwartet. Vor allem bei der Anreise der Besucher am Donnerstag und am Samstag, bei der die Abreise mit der Reisewelle zusammenfällt, rechnen die ARBÖ-Verkehrsexperten mit Staus rund um den Salzburg Ring. Vor der Auf- und Abfahrt Thalgau auf der Westautobahn (A1) und der Wolfgangsee Straße (B158) zwischen Salzburg und Koppl müssen Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug an- und abreisen, ebenso wie auf den Landesstraßen rund um das Veranstaltungsgelände lange Verzögerungen einplanen.

Zwtl.: „Lovely Days“-Festival, und „Butterfly Dance“ sowie 1 Konzert machen Eisenstadt zum Veranstaltungs-Hotspot

Die burgenländische Landeshauptstadt Eisenstadt wird von Donnerstag bis Samstag zum Veranstaltungs-Hotspot. Grund dafür sind das Konzert von „Seiler&Speer“ am Donnerstag, 06. Juli, das „Butterfly Dance!-Festival“ am Freitag, 07. Juli und das „Lovley-Days Festival“ am Samstag, 08. Juli. Veranstaltungsort ist jeweils der Schlosspark des Schloss Esterházy. Am Donnerstag kommen ab 16:30 Uhr Fans des österreichischen Pops mit Auftritten von „Päm“, Gert Steinbäcker & Band, Wolfgang Ambros & Band, Thomas Stipsits und „Seiler&Speer“ auf Ihre Kosten. Der Samstag mit dem „Butterfly Dance-Festival“ ist mit Stars wie Parov Stelar, Xavier Rudd und den Stereo MC´s eher etwas für Fans von Dance, Funk, Hip-Hop, Jazz und Reggae und Soul. Das Lovely Days-Festival kann unter anderem mit Jetrho Tull, Manfred Mann´s Earthband und Mother‘s Finest aufwarten. „Längere Verzögerungen kann es vermutlich jeweils bei der An- und Abreise am Knoten Eisenstadt auf der Südostautobahn (A3) und den Ausfahrten Eisenstadt-Mitte und Eisenstadt-Süd auf der Burgenland Schnellstraße (S31) geben. Wer sich keine Gedanken über Kurzparkzone und begrenzte Parkdauer machen will, kann mittels Shuttlebusen von Wien und mittels Eventshuttle, der durchs Burgenland verkehrt, anfahren“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: Harry Styles sorgt am Samstag in Wien für Verzögerungen

Am kommenden Samstag, 08. Juli gastiert der britische Sänger Harry Styles in der Bundeshauptstadt. Austragungsort seines Konzerts im Rahmen der „Love on Tour 2022“ ist das Ernst-Happel-Stadion. Beginn des Konzerts mit der Vorgruppe „Wetleg“ und vermutlich Hits wie „Satellite“ und „Daylight“ ist ab 19 Uhr. Längere Verzögerungen wird es im Rahmen der Anreise der Fans mit eigenen Fahrzeugen laut Einschätzung des ARBÖ auf der Südosttangente (A23) vor der Abfahrt Handelskai, am Handelskai selbst und auf der Meiereistraße geben. Auch auf der Ausstellungsstraße, Engerthstraße, Trabrennstraße und Vorgartenstraße könnte es länger dauern.

„Unser Tipp an die Konzertbesucher lautet, nach Möglichkeit mit den Öffis anzureisen. Die U-Bahnlinie U2 und die Autobuslinie 77A halten in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts. Besucher aus den Bundesländern und dem Ausland sollten die Park+Ride-Garagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 benutzen.“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at