ORF Vorarlberg bei den Bregenzer Festspielen 2023

Der ORF liefert Highlights vom größten Kulturfestival Vorarlbergs

Wien (OTS) - Von 19. Juli bis 20. August gehen im Jahr 2023 die Bregenzer Festspiele über die Bühne. Der ORF Vorarlberg ist am Eröffnungstag mit seinem gläsernen Studio direkt am Platz der Wiener Symphoniker für sein Publikum mitten im Geschehen. ORF Radio Vorarlberg, „Vorarlberg heute“ im TV und vorarlberg.ORF.at liefern von dort die besten Bilder, spannende Hintergrundinformationen und interessante Storys für Vorarlberg und die Region.

Highlights bei ORF Vorarlberg

Auch während der gesamten Festspielzeit präsentiert der ORF Vorarlberg Glanzstücke dieses Festivals. So werden in den ORF-Radio-Vorarlberg-Sendungen „Kultur“ und „Das Konzert“ mit Konzertmitschnitten der Wiener Symphoniker und des Symphonieorchesters Vorarlberg, dem Werkstattgespräch zur Oper „Ernani“ oder den drei Festspielfrühstücken zahlreiche kulturelle Highlights präsentiert. ORF Radio Vorarlberg und „Vorarlberg heute“ in ORF 2 V berichten zudem täglich in den Nachrichten und Tagessendungen.

Heuer kommt es erstmals zu einem Auftritt des südafrikanischen Jugendchorchesters „Bochabela String Orchestra“ mit dem Vorarlberger Landesjugendchor „Voices“. Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“ bringen sie eine musikalische Collage aus Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem und südafrikanischen Beerdigungsgesängen auf die Festspiel-Bühne. Der ORF Vorarlberg nimmt das Konzert auf und berichtet über diese Premiere in allen seinen Medien.

Bregenzer Festspiele auch über Landesgrenzen hinaus

Die Opern „Ernani“ und „Die Judith von Shimoda“ sowie Konzerte der Wiener Symphoniker und des Symphonieorchesters Vorarlberg finden im Programm des Kultur-Radiosenders Ö1 Eingang. Im nationalen TV widmet sich ORF 2 eine ganze Woche in „Guten Morgen Österreich“ dem Geschehen. Das Festspielmagazin und die Feierlichkeiten zur Eröffnung werden ebenfalls zu sehen sein. „Kultur Heute Spezial“, das Festspielmagazin und die Hausoper „Ernani“ stehen in ORF III auf dem Programm. 3sat macht die Eröffnungsfeierlichkeiten einem Fernsehpublikum über die Grenzen hinaus zugänglich.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir werden auch dieses Jahr das größte Kulturfestival am Bodensee in all unseren Kanälen regional, national und international in Szene setzen.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Der heurige Festspielsommer verspricht wieder einzigartige Kulturerlebnisse.“

Übersicht ORF-Programm Bregenzer Festspiele

ORF Radio Vorarlberg

3. Juli, 20.00 Uhr: Werkstattgespräch Oper „Ernani“

16. Juli, 10.00 Uhr: Festspielgottesdienst aus der Klosterkirche Mehrerau

19. Juli, 9.00–20.00 Uhr: Live-Sendung aus dem gläsernen Studio

Das Konzert

11. September, 21.00 Uhr: Bochabela String Orchestra / VOICES Landesjugendchor Vorarlberg (Teil 1)

18. September, 21.00 Uhr: Bochabela String Orchestra / VOICES Landesjugendchor Vorarlberg (Teil 2)

25. September, 21.00 Uhr: 6. Internationales Blasmusik-Camp (Teil 1) 2. Oktober, 21.00 Uhr: 6. Internationales Blasmusik-Camp (Teil 2)

9. Oktober, 21.00 Uhr: Symphonieorchester, Vorarlberg (Teil 1)

16. Oktober, 21.00 Uhr: Symphonieorchester, Vorarlberg (Teil 2)

Festspielfrühstück-Übertragung

17. Juli, 20.00 Uhr: mit Saimir Pirgu, Tenor „Ernani“

7. August, 20.00 Uhr: mit Jana Vetten, Regisseurin „Werther“

14. August, 20.00 Uhr: mit Fabián Panisello, Komponist „Die Judith von Shimoda“

Radio Ö1

19. Juli, 19.30 Uhr: Hausoper „Ernani“ von Giuseppe Verdi, Dirigent:

Enrique Mazzola

21. Juli, 10.00 Uhr: Intrada – Festivalmagazin

1. August, 19.30 Uhr: Wiener Symphoniker, Dirigent, Cembalo und Akkordeon: Omer Meir Wellber

13. August, 11.03 Uhr: Wiener Symphoniker, Dirigent: Dirk Kaftan, Sopran: Rachel Willis-Sørensen

26. August, 15.05 Uhr: Symphonieorchester Vorarlberg, Dirigent: Leo McFall, Violoncello: Kian Soltani

29. August, 23.03 Uhr: Oper „Die Judith von Shimoda“ von Fabián Panisello, Dirigent: Walter Kobéra

ORF-TV

Guten Morgen Österreich: 17.–21. Juli, jeweils 6.30–9.00 Uhr, ORF 2 kulturMontag: 17. Juli, 22.30 Uhr, ORF 2

Eröffnung Bregenzer Festspiele: 19. Juli, 9.55 Uhr, ORF 2 und 3sat, sowie 19.45 Uhr, ORF III „Kultur Heute Spezial“

Vorarlberg heute (Festspielgelände): 19. Juli, 19.00 Uhr, ORF 2 V Bregenzer Festspielmagazin 2023 (Highlights rund ums Festspielgeschehen): 21. Juli, 18.30 Uhr, ORF 2, und 23. Juli, 19.45 Uhr, ORF III

Madame Butterfly – Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee: 23. Juli, 9.00 Uhr, ORF III

Hausoper „Ernani“ von Giuseppe Verdi – Rebell zwischen Liebe und Politik: 6. August, 21.30 Uhr, ORF III

