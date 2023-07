Roland Reischl neues Mitglied im Senat 1 des Presserats

Wien (OTS) - Der Trägerverein des Österreichischen Presserats hat Roland Reischl als neues Mitglied in den Senat 1 des Presserats einstimmig gewählt.

Seit dem Jahr 2000 war Reischl in unterschiedlichen Funktionen für die Regionalmedien Steiermark tätig, ab 2008 als Chefredakteur der "Woche Steiermark". Außerdem ist Reischl seit 2017 Geschäftsführer der Regionalmedien Steiermark. Daneben hat er sich in den vergangenen Jahren besonders für die Aus- und Weiterbildung junger Journalistinnen und Journalisten engagiert, u.a. im Rahmen der Initiative für einen Master-Lehrgang zum Thema "Qualitätsjournalismus" an der Universität Graz.

Die Berufung in den Senat 1 des Presserates ist für Reischl eine große Ehre und Freude zugleich: „Ich halte den Presserat für eine unverzichtbare Institution in Österreich, weil er mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl für eine wichtige Sensibilisierung in der Medienbranche sorgt.“ Seine ehrenamtliche Tätigkeit als Senatsmitglied soll künftig auch in die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses einfließen, so Reischl.

Reischl folgt Christian Uchann nach, der seine Tätigkeit im Senat 1 bis Ende März 2023 ausübte - der Trägerverein dankt ihm für seinen jahrelangen Einsatz für den Presserat.

Alexander Warzilek, Geschäftsführer, Tel.: +43 - 1 - 23 699 84 - 11