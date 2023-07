SPÖ Ottakring: Tiefe Bestürzung über mutmaßlichen Femizid in Ottakring

Wien (OTS/SPW) - Laut Polizeiangaben wurde heute eine 28 Jahre junge Frau offenbar von einem 35-jährigen Mann erstochen. Vorsitzender der SPÖ Ottakring, Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch und gf. Frauenvorsitzende, Bezirksrätin Ruth Manninger zeigen sich tief bestürzt.



„Es handelt sich um den 13. Femizid in diesem Jahr. Wir sind alle tief betroffen und geschockt. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen“, so Manninger und Oxonitsch. Die hohe Anzahl an Femiziden in Österreich sollte alle Verantwortlichen auffordern, endlich tätig zu werden.

Die SPÖ Frauen haben bereits in der Vergangenheit ein umfassendes Maßnahmenpaket gefordert. „Erster Schritt wäre die dringende Umsetzung der Istanbul Konvention – das größte Rechtsinstrument im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen“, so Manninger. Die Istanbul Konvention würde unter anderem einen ständigen Krisenstab unter Einbindung von Polizei, Justiz und anderen Expert*innen beinhalten - darüber hinaus die sogenannten Hochrisikofallkonferenzen, die ein Sicherheitsnetz über das gesamte Bundesgebiet schließen würden, um potenzielle Gewalttäter im Vorfeld verhindern zu können. „Außerdem braucht es dringend Aufstockung der personellen Ressourcen bei Polizei, Justiz und bei den Opfer- und Gewaltschutzeinrichtungen“, so die gf. Ottakringer SPÖ Frauenvorsitzende. Die SPÖ fordert in diesem Zusammenhang eine Aufstockung auf plus 3000 Mitarbeiter*innen im Opfer- und Gewaltschutz. Ebenso ausgebaut und besser finanziell ausgestattet werden muss die Täterarbeit. „Täterarbeit ist Opferschutz“, betont Oxonitsch.



„Wir betrauern den Tod dieser Frau und sind schwer geschockt“, so Manninger und Oxonitsch abschließend. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Bezirksorganisation Ottakring

Telefon: 01 492 07 66

E-Mail: wien.ottakring @ spoe.at

Schuhmeierplatz 17-18, 1160 Wien