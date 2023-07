ORASIS Industries verkauft Tochter Astotec Metal Processing an die Mastro Gruppe

Hirtenberg (OTS) - ORASIS Industries bestätigt, dass ein Konzernunternehmen, die Astotec Metal Processing, mit Firmensitz in Hirtenberg, NÖ, verkauft wurde. Die Astotec Metal Processing ist in der Entwicklung und Produktion von Stanz- und Biegeteilen tätig. Der mittelständische Betrieb hat zahlreiche namhafte Unternehmen der Automobil-, Medizin- und Elektronikindustrie in der DACH-Region beliefert und beschäftigt zuletzt knapp über 70 Mitarbeiter*innen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 30. Juni.

Markus Haidenbauer, CEO ORASIS Industries, begründet den Verkauf: „Der Verkauf der Astotec Metal Processing war ein strategischer Schritt um den Fokus auf das Kerngeschäft der Gruppe, pyrotechnische Anwendungen in der automobilen Sicherheit & Bergbau sowie Umwelttechnik, zu stärken. Die Astotec Metal Processing hat mit der Mastro Gruppe nun einen Partner gewonnen, mit dem gemeinsam ihre Stärken und Fähigkeiten besser ausgespielt werden können."

Mit der Mastro Gruppe, Firmensitz in Wies, Steiermark, hat man einen strategischen Investor als neuen Eigentümer, der langfristig am Weitererhalt des Standortes in Hirtenberg sowie aller Mitarbeiter*innen der Astotec Metal Processing, interessiert ist. Ebenso besteht großes Interesse daran, alle bestehenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Mastro ist eine in Österreich und Slowenien ansässige Unternehmensgruppe mit langer Branchenexpertise.

„Ich freue mich sehr über die Chancen, die sich aus dieser Übernahme für uns ergeben. Astotec Metal Processing passt ideal in unsere Strategie, welche synergetisches Wachstum vorsieht. Der Kauf ermöglicht uns die Erweiterung unseres Kundenportfolios, vor allem im Automobilbereich, und erhöht deutlich unsere Produktionskapazitäten sowie das Know-how im Bereich Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbau. Dadurch können wir weitere Kunden sowie Märkte erschließen. Dank des kompetenten Mitarbeiter*innenstamms der Astotec Metal Processing gewinnen wir zusätzlich an Flexibilität und jahrelanger Erfahrung“, betont Franz Müller, Hauptgesellschafter & Geschäftsführer der Mastro Gruppe. Nach Übernahme der Astotec Metal Processing wird die Unternehmensgruppe einen Umsatz von ca. 85 Mio. EUR im Jahr 2023 erzielen und dies mit rund 260 Mitarbeiter*innen.

ORASIS Industries beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter*innen und befindet sich auf einem starken Wachstumspfad mit einem Konzernumsatz von über 400 Mio. EUR. Alle anderen Konzernunternehmen sind von dem Verkauf nicht betroffen.

