Die Schmittenhöhebahn AG als Preisträger des Regionalitätspreises 2023

Die Schmittenhöhebahn AG als Preisträger des Regionalitätspreises der RegionalMedien Salzburg in der Kategorie „Nachhaltigkeit im Tourismus“

Schmittenhöhe / Zell am See-Kaprun (OTS) - Die Schmittenhöhebahn ist in der Seilbahnbranche seit jeher Pionier in Ressourceneffizienz, im ökologischen Pistenmanagement, der Verringerung von Emissionen und in nachhaltigen Gastronomiekonzepten. Dieses Engagement wurde vergangenen Dienstag von der Jury der RegionalMedien Salzburg mit dem Regionalitätspreis 2023 in der Kategorie „Nachhaltigkeit im Tourismus“ belohnt.

Insgesamt konnten sich Salzburger Unternehmen, Vereine und Initiativen in zehn Kategorien bewerben. Die durchschnittlich 60 Einreichungen pro Kategorie wurden von einer Fachjury bewertet und so wurde je ein Sieger auserkoren. Landeshauptmann Stellvertreter Mag. Stefan Schnöll übergab den Preis für das Projekt „Green Schmitten“ an die Schmittenhöhebahn AG. Den Preis übernahm Umweltmanager Prok. Ing. Hannes Mayer: „Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Schon seit 35 Jahren arbeiten wir in diese Richtung. Die Natur ist unser Potential und daher werden wir diese wohlweislich schützen und bestens behandeln.“.

Europas einziges EMAS zertifiziertes Seilbahnunternehmen

Mit der Zertifizierung nach ISO 14001 und der Eintragung ins EMAS-Register hat sich die Schmittenhöhebahn AG in ihrer Umweltpolitik, die Verträglichkeit ihres Handelns in der Natur- und Kulturlandschaft der Schmittenhöhe gemeinsam mit der Wirtschaftlichkeit und der sozialen Verantwortung als Grundpfeiler der betrieblichen Aktivität zur Aufgabe gemacht.

Der Schmitten-Vorstand Dr. Erich Egger zum Umweltmanagementsystem der Schmittenhöhebahn: „Gemeinsam mit dem Ökologiebeirat, der uns seit 10 Jahren in allen Umweltprojekten unterstützt und berät, haben wir uns für EMAS entschieden und der eingeschlagene Weg ist der Richtige. Es ist uns ein persönliches Anliegen in eine nachhaltige Zukunft zu investieren, sowie die Belastung für die Natur so gering wie möglich zu halten.“

Vorzeigeprojekte und Umweltmanagement der Schmittenhöhebahn AG

Die Erzeugung von erneuerbarer Energie nimmt bereits seit 2013 eine wesentliche Rolle im Unternehmen ein und deren Ausbau ist als Dauerziel im Umweltprogramm verankert. Momentan produzieren 14 Anlagen auf bestehenden Dachflächen, beziehungsweise gebäudeintegriert, Sonnenenergie und auch der zusätzliche Strom, mit dem das Unternehmen versorgt wird, stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen.

Zum Schutz und zur Steigerung der Biodiversität ist ein ökologisches Pistenmanagement – Sommer wie Winter – ausschlaggebend. Für die Pistenflächen der Schmittenhöhe wurde daher gemeinsam mit Experten eine Bewirtschaftungsstrategie für den Sommer entwickelt. Durch minimale Düngung und einen idealen, spät angesetzten Schnittzeitpunkt, wird die Existenz wichtiger Pflanzen- und Insektenarten wie Bienen positiv gefördert und ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz geleistet.

Erst kürzlich wurden die von der Schmittenhöhebahn geführten Betriebe AreitAlm und AreitLounge sowie das Sonnkogel Restaurant als erste Skihütten überhaupt mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Gastronomie ausgezeichnet. Verliehen wird diese Zertifizierung an jene Betriebe, die mit biologischer und regionaler Küche, mit einer verantwortungsvollen Führung sowie mit gesunden und hochwertigen Lebensmitteln beeindrucken.

Für detaillierte Informationen und einen Download des jährlichen Umweltberichts sowie viele weitere Projekte der Schmitten: https://green.schmitten.at/de

Rückfragen & Kontakt:

Schmittenhöhebahn AG

Katharina Murauer

katharina.murauer @ schmitten.at

Tel. +43 6542 – 789-118

www.schmitten.at