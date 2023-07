Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und ein Passionsspiel

Von „Du holde Kunst“ in Baden bis „Jesus von Nazareth“ in Dorfstetten

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen des Meisterkurses „Poetry and Performance of the German Lied“ des Franz-Schubert-Instituts gestaltet Gabriele Jacoby am Mittwoch, 5. Juli, ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Lesung „Du holde Kunst“, begleitet wird sie von Elizabete Sirante am Klavier. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02252/81812 und www.schubert-institut.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 5. Juli, setzt der diesjährige „Schwimmende Salon" im Thermalbad Bad Vöslau sein Programm mit Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin fort, die unter dem Motto „Amour Fou“ Texte von Scott F. Fitzgerald, Alma Mahler, Ingeborg Bachmann u. a. lesen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Am Mittwoch, 5. Juli, ist auch das Lastkrafttheater mit seiner diesjährigen Produktion, Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack, noch einmal im Innenhof des Schlosses von Fels am Wagram zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Zur Eröffnung von „Kabarett und Musik im Stadtpark“ präsentiert Alex Kristan am Mittwoch, 5. Juli, im Stadtpark von Waidhofen an der Thaya sein Programm „50 Shades of Schmäh“. Am Freitag, 7. Juli, folgt Viktor Gernot mit „Schiefliegen“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com.

Beim Kindermusical-Sommer Niederösterreich in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern feiert am Mittwoch, 5. Juli, ab 15 Uhr „Ritter Rost und Prinz Protz“ von Jörg Hilbert Premiere (Musik: Felix Janosa, Regie: Werner Auer). Gespielt wird für Ritter und Burgfräulein ab drei Jahren bis 6. August, jeweils Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/8228-0 und www.kindermusical-sommer.at.

Fortgesetzt wird das „Theaterfest for Kids“ am Donnerstag, 6. Juli, im Schloss Poysbrunn, wo auf Rapunzel ein haarsträubendes Abenteuer wartet, wenn der Märchensommer Niederösterreich ab 16 Uhr Kindern ab drei Jahren „Rapunzel - neu frisiert!" von Michaela Riedl-Schlosser, Andreas Radovan und Gudrun Nikodem-Eichenhardt präsentiert (Regie:

Nina Blum). Vorstellungen gibt es bis 27. August, jeweils Freitag ab 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11 und 16 Uhr. Zusatzvorstellungen sind an den Donnerstagen 20. Juli und 17. August jeweils ab 16 Uhr bzw. am Dienstag, 15. August, ab 11 und 16 Uhr angesetzt. Nähere Informationen und Karten beim Märchensommer-Infotelefon unter 0699/13441144, info @ maerchensommer.at und www.maerchensommer.at.

Bei den diesjährigen Festspielen Reichenau feiert am Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr im Neuen Spielraum des Theaters Reichenau Joseph Roths Roman „Die Kapuzinergruft“ in einer Dramatisierung von Nicolaus Hagg Premiere (Regie: Philipp Hauß). Tags darauf, am Freitag, 7. Juli, folgt ab 19.30 Uhr im Großen Saal mit Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“ in der Regie von Cornelia Maria Rainer die vierte Premiere dieses Sommers. Zudem spricht Maria Happel in der Reihe „Frauenzimmer“ am Freitag, 7. Juli, ab 15.30 Uhr mit Caroline Peters, am Samstag, 8. Juli, ab 11 Uhr mit Emmy Werner und am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr mit Brigitte Kren. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

Nicht weit davon, am Semmering, liest Verena Altenberger, begleitet von Klaus Paier, zur Festivaleröffnung des „Kultur.Sommers.Semmering“ am Donnerstag, 6. Juli, ab 15.30 Uhr im Panhans Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“; einen weiteren Termin gibt es am Freitag, 7. Juli, ab 15.30 Uhr. Weitere literarische Highlights in den ersten Festivaltagen sind eine Lesung von Klaus Maria Brandauer aus Fjodor Dostojewskis „Der Großinquisitor“ sowie aus Texten von Dietrich Bonhoeffer am Freitag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon sowie Wolfram Berger mit dem Karl-Valentin-Programm „Sturzflüge im Zuschauerraum“ am Samstag, 8. Juli, ab 15.30 Uhr im Panhans. Dazu kommen noch vier Programmpunkte am Sonntag, 9. Juli: Caroline Peters und Markus Hering tragen ab 11 Uhr im Kulturpavillon unter dem Titel „Wir haben es nicht gut gemacht“ aus dem Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch vor, Maria Hofstätter und Martina Spitzer reisen, begleitet von Otto Lechner, ab 15.30 Uhr im Panhans unter dem Motto „Über den Umgang mit Stieren“ durch die Sprachwelten von Gert Jonke, Lars Eidinger präsentiert zunächst mit dem Schlagzeuger George Kranz ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon mit „Das Unvereinbare in einem Gedicht“ Liebesgedichte von Thomas Brasch, ehe er ab 21.30 Uhr im Kulturpavillon ein Künstlergespräch mit Intendant Florian Krumpöck führt. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Das St. Pöltner Open-Air-Festival „Sommer Theater Park“ setzt sein Programm am Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr mit der Premiere des Handlungsballetts „Romeo & Julia" nach der Musik von Sergej Prokofiew fort; es tanzt das Europaballett (Regie: Michael Fichtenbaum, Choreographie: Florient Cador). Weitere Aufführungen sind am Samstag, 8., Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, jeweils ab 20 Uhr angesetzt. Dazwischen feiern junge Talente und internationale Künstler bzw. Künstlerinnen bei einem internationalen Ballettmeeting am Sonntag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr den Tanz. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

„Silberblond und graue Schläfen“ nennt sich eine Komödie von Claudia Abadi und Brigitte Zach, die am Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr im Kultursaal Optimum in Matzen Premiere feiert. Zu sehen ist die Produktion der Sommerspiele Matzen in Folge am 8., 9., 14., 15. und 16. sowie von 21. bis 23. Juli bzw. als eigene Seniorenvorstellung am 13. Juli jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/64304322, e-mail info @ sommerspiele-matzen.com und www.sommerspiele-matzen.com.

Am Samstag, 8. Juli, stehen ab 19.30 Uhr im Rahmen des Festivals Retz im Kulturhaus Schüttkasten in Retz „Geschichten aus Prag“ auf dem Programm: Ernst Gelegs und Ferdinand Trauttmansdorff erzählen dabei von ihren Erlebnissen in der tschechischen Hauptstadt, geben ihr Insiderwissen preis und präsentieren humorvolle Begebenheiten. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Ebenfalls am Samstag, 8. Juli, feiert ab 19.30 Uhr am Kirchenplatz vor St. Othmar in Mödling „Der brave Soldat Schwejk“ nach Jaroslav Hašeks Roman „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ in der Regie von Andreas Berger Premiere. Folgetermine des Sommertheaters Mödling:

12., 13., 14., 18., 19., 20., 25., 26., 27. und 28. Juli sowie 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. und 12. August jeweils ab 19.30 Uhr (bei Regen in der Europahalle). Nähere Informationen und Karten unter 02236/400-125, e-mail karten @ theater-moedling.at und www.theater-moedling.at.

Eine weitere Premiere am Samstag, 8. Juli, geht im Puppentheatermuseum Korneuburg über die Bühne, wo Sven Stäckers Handpuppentheater ab 15 Uhr für Kinder ab zwei Jahren „Rumpelstilz und Kasperl“ spielt. Folgetermine: 9. Juli und 20. August jeweils ab 10.30 und 15 Uhr sowie 18. August ab 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0677/61219163 und www.trauminsel.org.

Schließlich wird Dorfstetten im Yspertal ab Sonntag, 9. Juli, wieder zum Schauplatz der zuletzt 2014 aufgeführten Passionsspiele; Beginn ist um 14 Uhr. Zu sehen ist „Jesus von Nazareth - Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" bis 12. August, jeweils Samstag ab 19 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr; einen Zusatztermin gibt es am Freitag, 11. August, ab 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07260/20999 und www.passion.dorfstetten.at.

