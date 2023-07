31. Journalismus-Kolleg feiert Abschluss

Rund 20 Talente erhielten in den Räumlichkeiten der Gewerkschaft GPA ihre Zertifikate.

Wien (OTS) - Neun Wochen dauert die Ausbildung – am letzten Freitag (30. Juni) stand der Abschluss an: Die rund 20 Teilnehmenden mussten in ihren Abschlussprojekten die gelernten Module in mehrmedialen Praxisprojekten umsetzen. Im Projekt „Medienhäuser in Österreich“ wurde ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der österreichischen Medienhäuser geworfen. Dabei wurden unter anderem die gelernten Videojournalismus-Fähigkeiten sowie Interviewtechniken angewendet. Im Projekt „Bauer to the People“ wurde ein Live-Podcast organisiert und umgesetzt. Um alle Elemente des Journalismus zu vereinen, wurde zusätzlich noch ein einseitiges Print-Magazin mit Fokus auf Fotoreportagen umgesetzt. Die Langlebigkeit des Magazins entsteht, dass es auch als Poster genutzt werden kann. Bei „FactJack“ steht das Thema Fakten Check im Vordergrund. Gut recherchierte Fakten und verständlich aufgebauter Content soll dazu dienen, Onlinemedien wieder mehr zu vertrauen. Verbreitet werden die Informationen über den gleichnamigen Podcast und Social Media.

Nach Übergabe der Zertifikate wurde der Abschluss gebührend gefeiert. Im Oktober diesen Jahres startet das 32. Journalismus-Kolleg.

Das Österreichische Journalismus-Kolleg ist die berufsbegleitende Journalismusschule für motivierte, offene Menschen mit journalistischer Erfahrung und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit Leidenschaft für Journalismus. Es wird in vier Modulen mit insgesamt 50 Ausbildungstagen von der Österreichischen Medienakademie veranstaltet. Die Österreichische Medienakademie wird vom Verband Österreichischer Zeitungen, dem Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband sowie der JournalistInnengewerkschaft in der GPA getragen.

Weitere Informationen über das Journalismus-Kolleg finden Sie hier.





