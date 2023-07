43 Schach Großmeister beim Grand Prix von Österreich!

Von Freitag bis Sonntag kämpften in der Linzer Plus City fast 1000 Schachspielerinnen und Schachspieler um mehr als 50.000,— Euro Preisgeld und den Titel eines Schach Grand Prix Siegers.

Über 100.000 Menschen haben Schach an diesem Wochenende gesehen, genau so wollen wir Schach in die Öffentlichkeit bringen! Michael Stöttinger, Präsident ÖSB 1/5

Ich reise das ganze Jahr um die Welt, promote Schach, besonders natürlich Kinder - und Schulschach und so wollte ich das PlusCity Grand Prix Projekt unbedingt live sehen - eine herausragende Werbung für Schach, ich bin begeistert! Michael Khodorkovsky, Vizepräsident des Weltschachbundes 2/5

Die vielen Zuschauer werden mir immer in Erinnerung bleiben und natürlich meine neueste Entdeckung der österreichischen Küche - Mohnnudeln! Anna Muzychuk 3/5

Schach verbindet Frauen und Männer aller Altersklassen, Kinder, Menschen aus allen Nationen, nicht einmal gemeinsame Sprache ist nötig, um hier zusammen Schach zu spielen - davon bin ich begeistert LHStv. Christine Haberland 4/5

Wir setzen stark auf Live-Events - der PlusCity Schach GrandPrix passt perfekt zu uns - ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr! Ernst Kirchmayr 5/5

Linz/Wien (OTS) - Nach insgesamt 8730 (!) Blitz - und Schnellschachpartien konnte sich im Blitzturnier der ungarische Großmeister Imre Balogh durchsetzen, das Rapid Turnier gewann der Kroate Zdenko Kozul, natürlich ebenfalls Internationaler Großmeister!

Mitten in der Shopping Mall ist das Turnier wohl weltweit einzigartig: „ Über 100.000 Menschen haben Schach an diesem Wochenende gesehen, genau so wollen wir Schach in die Öffentlichkeit bringen! “ so Michael Stöttinger, Präsident des österreichischen Schachbundes.

Ein besonderer Ehrengast war sogar aus New York angereist: Michael Khodorkovsky, Vizepräsident des Weltschachbundes nahm in Linz die Siegerehrung vor und konnte sich vom Erfolg des österreichischen Projektes überzeugen: „ Ich reise das ganze Jahr um die Welt, promote Schach, besonders natürlich Kinder - und Schulschach und so wollte ich das PlusCity Grand Prix Projekt unbedingt live sehen - eine herausragende Werbung für Schach, ich bin begeistert! " so Michael Khodorkovsky, der auch Präsident der Kasparov Chess Foundation ist.

Beste Frau im Rapid Turnier wurde erwartungsgemäß die ukrainische Ex - Weltmeisterin Anna Muzytschuk, die mit Schwester Marija (ebenfalls Weltmeisterin!) fast eine Woche in Österreich verbrachte: „ Die vielen Zuschauer werden mir immer in Erinnerung bleiben und natürlich meine neueste Entdeckung der österreichischen Küche - Mohnnudeln! “ so die sympathische Großmeisterin aus Lemberg, die noch im Juli einen Kurzurlaub in Österreich plant.

„ Schach verbindet Frauen und Männer aller Altersklassen, Kinder, Menschen aus allen Nationen, nicht einmal gemeinsame Sprache ist nötig, um hier zusammen Schach zu spielen - davon bin ich begeistert “ so die oö. LHStv. Christine Haberlander, die das Rapid Turnier am Samstag eröffnete.

Bei der österreichischen Mannschaftsmeisterschaft mit insgesamt 46 Teams (mit jeweils 4 Spielern) konnte sich schließlich Lokalmatador ASV Linz hauchdünn vor Raika Rapid Feffernitz aus Kärnten durchsetzen, dritter wurde der SK Pinggau Friedberg.

„ Wir setzen stark auf Live-Events - der PlusCity Schach GrandPrix passt perfekt zu uns - ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr! “ so der begeisterte PlusCity Eigentümer Ernst Kirchmayr.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICHISCHER SCHACHBUND

Prinz-Eugen-Straße 12 // 1040 Wien, Austria



E walter.kastner @ chess.at

M +43 664 8404804