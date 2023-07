ORF im Juni 2023: 31,6 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Juni 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit u. a. dem Fußball-EM-Quali-Spiel gegen Belgien (im Juni 22 waren es gleich drei Nations-League-Spiele gegen Frankreich, Dänemark und Kroatien mit entsprechenden Topwerten), der Formel 1, fiktionalen Dauerbrennern wie „Tatort“ und „Rosenheim-Cops“ sowie aufgrund innen-und außenpolitischer Ereignisse gut genutzter Info-Sendungen einen Marktanteil von 31,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,329 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 44,1 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Juni 2023

ORF 1: 1,483 Millionen Seher:innen (7,3 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,617 Millionen Seher:innen (21,1 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,4 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,1 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (5. Juni)

1,495 Millionen Zuschauer:innen, 60 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (5. Juni)

1,314 Millionen Zuschauer:innen, 59 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (5. Juni)

856.000 Millionen Zuschauer:innen,36 Prozent Marktanteil

„Fußball: EM-Qualifikation Belgien – Österreich“, 2. Hz. (17. Juni) 787.000 Zuschauer:innen, 33 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial um 20.15 Uhr“ (5. Juni)

769.000 Zuschauer:innen, 28 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (4. Juni)

708.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (1. Juni)

698.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial um 20.15 Uhr“ (24. Juni)

639.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

„F1: GP von Spanien“ (4. Juni)

566.000 Zuschauer:innen, 43 Prozent Marktanteil

„Report“ (6. Juni)

562.000 Zuschauer:innen, 21 Prozent Marktanteil

Juni-Topwerte in ORF 1

-- Bis zu 850.000 Fußballfans (33 Prozent MA) fieberten am 17. Juni mit, als Österreich in der EM-Qualifikation gegen Belgien in der zweiten Halbzeit das Unentschieden hielt, in der jungen Zielgruppe 12–29 lag der MA bei 39 Prozent; im Schnitt 566.000 ließen sich am 4. Juni den GP von Spanien nicht entgehen, bei E–29 Jahre lag der MA bei 57 Prozent.

-- Einmal mehr Publikumsmagnet war der „Kabarettgipfel“ am 2. Juni mit im Schnitt 434.000 Reichweite bei 20 Prozent Marktanteil und 21 bzw. 20 Prozent MA in den jungen Zielgruppen; sehr guter Start auch für das „Sommerkabarett“ am 30. Juni: Gery Seidl mit „Sonntagskinder“ sahen 345.000 bei 17 Prozent MA, 25 Prozent MA 12–29 (Bestwert bei E–29 seit 2007).

-- Die dreistündige Übertragung der „Regenbogenparade“ am 17. Juni erreichte 11 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–49 Jahre.

Juni-Topwerte in ORF 2

-- Der Machtkampf in Russland hielt am Samstag, dem 24. Juni, die Welt in Atem, entsprechend groß war das Publikumsinteresse an den TV-Sondersendungen in ORF 2 und ORF III; ORF 2 brachte sieben „ZIB Spezial“-Ausgaben, darunter eine im Hauptabend (im Schnitt 639.000 Reichweite bei 30 Prozent MA) und eine „ZIB 2 Spezial“ um 23.10 Uhr (454.000 Reichweite bei 31 Prozent MA) on air, ORF III unterbrach das reguläre Programm (mit der umfangreichen Berichterstattung zum Donauinselfest) für vier „ORF III Aktuell Spezial“-Sendungen und erreichte damit im Hauptabend bis zu 245.000 Seherinnen und Seher bei acht Prozent Marktanteil; insgesamt erreichte der ORF damit an diesem Samstag 2,3 Millionen Menschen in Österreich (weitester Seherkreis), das entspricht 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. ORF III erzielte eine Tagesreichweite von mehr als 1,2 Millionen. Der ORF war damit unangefochtener Marktführer.

-- Bis zu 529.000 Musikfans sahen am 8. Juni das „Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker“ aus Schönbrunn, bis zu 505.000 waren davor bei „Österreich vom Feinsten“ mit dabei.

-- Die erste „Starnacht am Neusiedler See“ mit Hans Sigl am 3. Juni wollten sich bis zu 436.000 bei 17 Prozent MA nicht entgehen lassen.

Juni-Topwerte in ORF III

-- Den Topwert erreichte am 24. Juni eine Spezial-Ausgabe von „ORF III aktuell“ zum Machtkampf in Russland, ex aequo Gernot Kulis vom Donauinselfest mit jeweils 171.000 RW bei 8 Prozent MA, gefolgt von „Kabarettstars am Donauinselfest“ am 23. Juni mit 161.000 RW bei 7 Prozent MA.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im Juni 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 52,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 235 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkster Live-Stream im Juni war der Formel-1-GP von Spanien am 4. Juni mit einer Durchschnittsreichweite von rund 41.800, die am stärksten on demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 6. Juni mit einer Durchschnittsreichweite von 37.600.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 25. Juni 2023 vorläufig gewichtet, ORF

