Twin City Liner: Familienwoche im Juli 2023

Von 10. bis 16. Juli 2023 reisen Familien zu besonders günstigen Konditionen

Wien (OTS) - Im Sommer findet die Familienwoche am Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, vom 10. bis 16. Juli 2023 statt. In den Familienwochen können zwei Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren. Damit steht dem nächsten sommerlichen Familienausflug nach Bratislava nichts mehr im Weg.



Auf Sightseeing-Tour durch Bratislava

In Bratislava warten zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf Familien: Der Martinsdom, die Burg von Bratislava, die Altstadt mit ihren prächtigen Palästen aus dem 18. Jahrhundert, das sagenumwobene Michaeler Tor aus dem 13. Jahrhundert und natürlich das Alte Rathaus. Zahlreiche Restaurants, Shops und Cafés laden gerade bei schönem Wetter zum Verweilen ein.



Ticketbuchungen:

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter www.twincityliner.com gebucht werden.



Komfortabel reisen mit dem neuen Twin City Liner

Der Twin City Liner, das schnellste und modernste Schiff auf der Donau, bietet 250 Sitzplätze und pendelt in nur 75 Minuten Fahrzeit von der Schiffsstation City am Schwedenplatz auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava. An Bord des Schnellkatamarans kann die Captain‘s Lounge am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, bequem über eine innen liegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

