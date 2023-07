22. Bezirk: Eröffnung „Bühne Donaupark 2023“ am 8.7.

Rapp und Dudes (8.7.), Amore Italiano (9.7.), Info: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS) - Am Samstag, 8. Juli, geht die heurige Sommer-Saison auf der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee) los. Das Eröffnungsprogramm bestreiten der Moderatoren-Altmeister Peter Rapp und die Rock’n Roll-Band „The Ridin´ Dudes“. Rapp und seine Freunde präsentieren ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Rock’n Roll ist Lebenslust“ eine schwungvolle Show mit „rockender“ Musik im Sound der 50er, 60er und 70er und allerhand amüsanten „G’schichterln“. Am Sonntag, 9. Juli, trägt das Quartett „Amore Italiano“ ab 18.00 Uhr sowohl traditionelle als auch neuzeitliche Melodien aus Italien vor. Das Konzert hat das vielversprechende Motto „Ein italienisches Fest“. Bei allen Veranstaltungen auf der Freiluft-Bühne ist der Eintritt gratis. Bis Sonntag, 27. August, werden jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag beliebte Künstler*innen im Donaupark auftreten (Devise: „Kabarett, Musik, Wienerisch“). Auskunft: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“). Details im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Prominente heimische Unterhalter, darunter Christoph Fälbl, Andy Lee Lang, Christl Prager, Kurt Strohmer, Fredi Jirkal, Hans Ecker, Joesi Prokopetz, Michael Patrick Simoner, Dennis Jale, Niddl, die Combo „Wiener Wahnsinn“ sowie das Orchester „Original Swingtime Big Band“, gastieren im Juli/August auf der „Bühne Donaupark“. Klara Kundu betreut eine Schmink-Station für die kleinsten Besucher*innen. Das Sommer-Projekt wird durch den Bezirk und andere Partner gefördert. Organisation: Kulturverein Donaustadt (Präsident: Herbert Sobotka). Mehr Informationen per E-Mail: office@kv22.at.





Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt:

www.kulturverein-donaustadt.at

Entertainer Peter Rapp:

www.peter-rapp.at/

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Kultur-Termine im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

