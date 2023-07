AK Wien startet „Summer in the City. Stadt für alle“

9 Gratis-Veranstaltungen und 7 Gratis-Stadtführungen werben für mehr Miteinander in Wien

Wien (OTS) -

Mehr Platz für mehr Miteinander in Wien: Das AK Wien-Gratis-Sommer-Programm „Summer in the City“ bietet in diesem Sommer neun Gratis-Veranstaltungen und sieben Gratis-Stadtführungen an. Mit der Auswahl der Veranstaltungsorte im 10., 15., 20. Oder 21. Bezirk will die AK darauf aufmerksam machen, wo es mehr kostenlose und grüne Begegnungsräume für die Menschen in Wien braucht. Auf dem Programm: Zwei Open-Air-Kino-Veranstaltungen, Zirkus-Workshops, ein Konzert, Demokratie-Workshops, Radreparatur-Workshops oder Rollschuh-Diskos und Sommerfeste. Für alle Altersgruppen ist etwas dabei. „Wegen der Teuerung müssen viele beim Urlaub und in der Freizeit zurückstecken. Umso wichtiger ist es daher, dass es mehr Platz und mehr Möglichkeiten für ein kostenfreies Miteinander in der Stadt gibt“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl.

Gleichzeitig setzt sich die AK für mehr Grün- und Erholungsflächen in der Stadt ein, insbesondere in den Grätzeln, in denen die Menschen beengt wohnen, selten einen Garten oder Balkon haben und auch sonst der Hitze kaum ausweichen können.

Den Auftakt macht heute das Grätzlfest auf dem Reumannplatz, der Abschluss wird am 27. Juli auf dem Floridsdorfer Pius-Parsch-Platz gefeiert. Und wer in diesen Zeiten Rat und Hilfe braucht: Die AK Beraterinnen und -Berater sind immer mit dabei. Die sieben geführten Grätzel-Touren bieten Gelegenheit, Wien einmal anders kennen zu lernen. Für die Grätzel-Touren sollte man sich anmelden.

Alle Infos zu den einzelnen Veranstaltungen sowie die Anmeldung zu den Grätzel-Touren gibt es unter https://wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

