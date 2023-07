Wissenschaftsvermittlung in Bibliotheken

Mit Start der Sommerferien kann erstmals an sechs unterschiedlichen Standorten in öffentlichen Büchereien wissenschaftlich experimentiert und geforscht werden.

Mit Start der Sommerferien kann erstmals an sechs unterschiedlichen Standorten in öffentlichen Büchereien wissenschaftlich experimentiert und geforscht werden. Damit soll die Begeisterung für Wissenschaft und Technik im außerschulischen Bereich bei jungen Besucher:innen geweckt werden.

„ Als Verein ScienceCenter-Netzwerk haben wir seit 2018 mit dem Wissenshof in der Bücherei Erdbergstraße sehr gute Erfahrungen in der spielerischen Vermittlung von wissenschaftlichen Themen gemacht. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und entdeckten die Welt der Wissenschaft und Technik auf ihre eigene Weise und in ihrem eigenen Tempo. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heuer dieses Angebot auf zwei weitere Bundesländer ausdehnen und mit weiteren Bibliothekarinnen und Bibliothekaren zusammenarbeiten können “, so Dr. Barbara Streicher, Geschäftsführerin des Vereins ScienceCenter-Netzwerk.

Dank der LEVELup Förderung der Innovationsstiftung für Bildung kann die Forschungswerkstatt Bücherei heuer erstmals auf sechs Standorte in Wien, Salzburg und Dornbirn ausgeweitet werden. Bei freiem Eintritt und mit Anmeldung können Kinder ab acht Jahren selbst wissenschaftlich tätig werden und sich dabei in MINT-Themen (MINT: Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vertiefen.

Bernhard Pöckl, Leiter der Stadt Wien – Büchereien: „ Es gibt keinen besseren Ort als die Bücherei, um auf einfache Weise, Wissen und Wissenschaft für alle zu verbinden. Als Büchereien der Stadt Wien freuen wir uns riesig, hier mit Hilfe des Vereins ScienceCenter-Netzwerk unser Angebot ausweiten zu können. “

Den Auftakt der Workshopreihe machen die Stadt Wien-Bücherei Erdbergstraße in 1030 Wien am 5. Juli und die Stadt Wien-Bücherei Weisselbad in Floridsdorf am 7. Juli 2023.

Schneckenschleim und Fahrzeugbau

Thematisch reichen die Workshops von Treibhauseffekt und CO2 über Schleim und Fahrzeugbau, bis hin zur Spurensuche von Aliens und Raumschiffen. Erfahrene Wissenschaftsvermittler:innen des Vereins ScienceCenter-Netzwerk reisen zu den Workshops an und leiten diese gemeinsam mit einer/einem Bibliothekar:in der gastgebenden Bücherei.

Teilnehmende Büchereien sind in Wien die Bücherei Erdbergstraße, Bücherei Weisselbad, Bücherei im Bildungszentrum Simmering, Hauptbücherei am Gürtel; die Stadtbibliothek Dornbirn in Vorarlberg und in Salzburg die Stadt:Bibliothek Salzburg.

Alle Termine zu den einzelnen Workshops: Termine Forschungswerkstatt Bücherei







Der Verein ScienceCenter-Netzwerk

Das ScienceCenter-Netzwerk ist die Kompetenzstelle für interaktive Wissenschaftsvermittlung in Österreich mit dem Ziel Menschen mit Wissenschaft und Technik in Berührung zu bringen. Seit seiner Gründung 2006 hat sich der Verein das Ziel gesetzt innovative Formate und Projekte für hands-on dialogorientierte Wissenschaftsvermittlung zu gestalten.

Der Verein entwickelt Wissenschaftsvermittlung weiter und gestaltet dazu Fortbildungen und Austausch und koordiniert das österreichweite ScienceCenter-Netzwerk als Zusammenschluss vielfältiger Organisationen und Personen aus Bildung, Forschung, Kunst, Kultur, Museen und Vermittlung.

