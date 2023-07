114 neue Werkmeister an der TGA des BFI Wien

Zeugnisverteilung für die Fachkräfte in den Berufsgruppen Bauwesen, Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik und Maschinenbau.

Wien (OTS) - Neun neue Werkmeisterinnen und Werkmeister im Bauwesen, 75 in der Elektrotechnik, zehn in der Kraftfahrzeugtechnik und 20 im Maschinenbau – das ist die sehr erfolgreiche Bilanz des abgelaufenen Schuljahrs an der TGA des BFI Wien. Nicht weniger als 60 Personen schlossen die zweijährige Ausbildung mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg ab. In Summe können nun 114 Personen die nächsten Karriereschritte mit einem staatsgültigen Zeugnis in der Tasche in Angriff nehmen: Sie sind u.a. zur selbständigen Ausübung von Handwerken oder Gewerben, zur Ausbildung von Lehrlingen und zum Besuch einer Pädagogischen Hochschule berechtigt.

„Berufsbegleitend eine intensive Ausbildung wie die Werkmeisterschule zu absolvieren, verlangt neben Kompetenz vor allem Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Planungsgeschick – Tugenden, die sich jeder Arbeitgeber wünscht“, gratuliert BFI Wien-Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger den Absolventen sowie Direktor Martin Schilk und seinem Team, das diesen Erfolg erst ermöglicht hat.

„Man kann vor den Absolventinnen und Absolventen nur den Hut ziehen: Fast alle haben zwei Jahre lang vier Tage die Woche je vier Unterrichtseinheiten am Abend an der TGA absolviert. Und das nachdem sie untertags ganz regulär ihrer Arbeit nachgegangen sind.“

Grüne Kompetenz mit der Lizenz zum Ausbilden

Als Lohn für dieses Engagement finden die Absolventen nun beste Chancen am Arbeitsmarkt vor: Abgesehen von der allgemein vorherrschenden Nachfrage nach kompetentem Personal, sind vor allem unzählige Green Jobs zu besetzen. Laut Expertenschätzung werden bis 2030 bis zu 100.000 neue Umweltfachkräfte in Österreich benötigt – unter anderem für den Heizungstausch, die Gebäudesanierung, den Fahrzeugbau oder den Erneuerbaren-Ausbau.

Ein geradezu prädestiniertes Feld für die frischgebackenen Werkmeisterinnen und Werkmeister ist Lackinger überzeugt: „Die Jobinserate im Green Tech-Bereich zeigen eines sehr deutlich: Vor allem ‚traditionelle‘ Fertigkeiten in Bauwesen, Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik und Maschinenbau sind gefragter denn je.“

Und die Firmen seien gut beraten, die Werkmeister zu umgarnen: „Die Absolventen der TGA können nicht nur mit Brief und Siegel belegen, dass sie die gesuchten Kompetenzen selbst mitbringen, sondern sind noch dazu befugt, auch gleich die nächste Generation an Fachkräften auszubilden. Das nenne ich nachhaltige Ausbildung“, so Lackinger abschließend.

Weitere Infos zur Technisch-Gewerblichen Abendschule: www.tga-wien.at

Bild: https://cloud.bfi.wien/index.php/s/XFTEndYdfZ5WgNT

BFI Wien-Chef Franz-Josef Lackinger (2.v.li.) und TGA-Direktor Martin Schilk (re.) mit 10 der 114 frischgebackenen Werkmeisterinnen und Werkmeister. © BFI Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355