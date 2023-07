Ingeborg-Bachmann-Preis 2023: Staatssekretärin Mayer gratuliert Anna Felnhofer zum Deutschlandfunk-Preis

Kunst und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Ein unübersehbares Zeichen für die gegenwärtige deutschsprachige Literatur“

Wien (OTS) - „Zum 47. Mal gipfelten die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt in der Vergabe der Preise. Ich gratuliere Anna Felnhofer sehr herzlich zum Deutschlandfunk-Preis im Rahmen des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises sowie allen anderen Teilnehmer:innen, insbesondere der Wettbewerbsgewinnerin Valeria Gordeev“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „In Klagenfurt ist die vereinende Kraft der Literatur zu spüren, Dank der Übertragung von ORF und 3sat auch für uns Zuseher:innen am Bildschirm und Screen. Die vorgetragenen und besprochenen Texte sind ein unübersehbares Zeichen für die gegenwärtige deutschsprachige Literatur und es freut mich sehr, dass mit Anna Felnhofer und Mario Wurmitzer zwei heimische Autor:innen mit dabei waren. Helena Adler und Robert Prosser, die ihre Teilnahme abgesagt haben, wünsche ich alles Gute. Neue Texte kennenzulernen, der Vielfalt unserer Sprache und ihrer steten Weiterentwicklung und Veränderung zu begegnen, in ihnen immer auch einen Spiegel unserer Gesellschaft zu finden, ist bereichernd und beglückend. Ich wünsche Anna Felnhofer und allen anderen Nominierten und Ausgezeichneten viel Erfolg – möge der Bachmannpreis diesen multiplizieren.“

