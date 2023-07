Fiona Schindl wurde zur neuen Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend gewählt

SJ-Schindl: „Die Krisen treffen Frauen am meisten – Her mit mehr!“

Wien (OTS) - Bei der heutigen Konferenz der Frauen*politischen Kommission wurde Fiona Schindl mit 93,75% zur neuen Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend gewählt. Unter dem Motto “Her mit mehr! Ein gutes Leben für alle!“ wurde, neben der Teuerungskrise, auch über Themen wie die in Österreich zunehmende Gewalt an Frauen oder das Recht auf Abtreibung diskutiert. In ihrer Rede betonte Schindl: "Beim Thema geschlechterbasierter Gewalt hilft ein bisschen Geld im Frauenbudget nicht: Da sind ausfinanzierte Frauenhäuser, das Ende von veralteten Rollenbildern und Bewusstsein über die Gewaltpyramide gefragt. Da braucht es Zugang zu leistbarem Wohnraum und Unterstützung gegen finanzielle Abhängigkeit! Es gäbe hier genug, wovon eine Frauenministerin sprechen könnte. Aber solange sie schweigt, müssen wir eben immer noch laut sein!"



Schindl weiter: “Dass wir immer noch so vehement auf Gleichstellung pochen müssen, ist eigentlich ein Armutszeugnis für dieses Land, Österreich ist aber europaweit immer noch Schlusslicht, wenn es um echte Geschlechtergerechtigkeit geht. Im Gleichstellungsranking sind wir Platz 27 / 30, nur erschreckend knapp vor Ländern wie der Türkei, und die multiplen Krisen, die wir erleben, katapultieren Frauen noch weiter zurück. Dazu kommen ÖVP/FPÖ, die momentan in Niederösterreich das Gendern verbieten und Frauen durch Herdprämien zurück in die Küche drängen wollen, oder die in Salzburg das Recht auf Abtreibung massiv einschränken wollen.”



„All diese Themen sind nicht deshalb wichtig, weil es um Schwestern, Partnerinnen, Nichten oder Mütter geht, sondern weil es um Menschen und um fundamentale Menschenrechte geht!” , so Schindl abschließend.



Fotos sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/ps/3BnU6b



