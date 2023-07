Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Julia Gschnitzer

Wien (OTS) - „Julia Gschnitzer war eine schillernde Figur der österreichischen Theater- und Filmlandschaft. In unzähligen Rollen auf den Bühnen des Landes und vor der Kamera prägte sie das österreichische Schauspiel wie kaum eine Zweite. Mit ihr müssen wir uns auch von einem wichtigen Teil der österreichischen Schauspielgeschichte verabschieden.

Am Volkstheater, das sie mehr als drei Jahrzehnte lang mitprägte, verkörperte sie unter anderem Marthe Rull in Kleists „Zerbrochenem Krug“, Frau Flamm in Gerhard Hauptmanns „Rose Bernd“ und Kate Keller in Arthur Millers „Alle meine Söhne“. Mit Rollen in Filmen wie „Der Fall Jägerstätter“ und „Die Siebtelbauern“ trug sie unvergesslich zur österreichischen Filmgeschichte bei. Die Rolle von Jedermanns Mutter bei den Salzburger Festspielen war ein wesentlicher Schlusspunkt ihrer beeindruckenden Bühnenkarriere. Meine Anteilnahme gilt besonders ihren Freundinnen und Freunden und natürlich ihrer Familie.“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.



