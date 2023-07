FPÖ – Hafenecker: Die „Copy + Paste“-Pressedienste der ÖVP sind einfach nur noch peinlich

Hilflose Volkspartei ramponiert den Ruf der österreichischen Politik

Wien (OTS) - „Die ÖVP ist mit ihrem Latein offenbar am Ende. Anders kann man die seit Wochen praktizierten ‚Copy & Paste‘-Pressedienste aus der ÖVP-Parteizentrale nicht mehr interpretieren. Abwechselnd rücken Generalsekretär Stocker oder gänzlich unbekannte Abgeordnete wie Ernst Gödl aus, um die immer wieder aus alten Aussendungen enthaltene falschen Vorwürfe zu kopieren und neu auszusenden. Mit dieser Vorgangsweise ramponiert die Volkspartei den Ruf der österreichischen Politik insgesamt“, warnte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

Heute sei es ÖVP-Generalsekretär Stocker gewesen, für den eine solche „Copy & Paste“-Aussendung gestaltet wurde. Das einzig Neue in diesem Text sei auch gleichzeitig ein Offenbarungseid aus dem Hause ÖVP. Stocker hat FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl vorgeworfen, die Neutralität Österreichs für politische Zwecke zu missbrauchen. Hafenecker: „Die Wahrheit ist. Wenn die ÖVP mit ihrer Politik auf EU-Ebene in der Ukraine-Frage oder jetzt mit der geplanten Teilnahme am NATO-Projekt ‚Sky Shield‘ die Neutralität nicht Stück für Stück abschaffen würde, bräuchten wir Freiheitliche uns nicht für die Neutralität stark machen. Was Stocker uns vorwirft, ist in Wahrheit eine Selbstanklage.“

