ServusTV und ServusTV On mit neuen Rekordwerten im Juni

Neuer Allzeit-Rekord in der jungen Zielgruppe; Zweitbester Tag der Sendergeschichte; ServusTV baut Position als stärkster heimischer Privatsender aus; Best-Werte für ServusTV On

Salzburg (OTS) - Eine starke Sport-Performance, Top-Werte am Vorabend und eine konstant erfolgreiche Prime-Time katapultieren ServusTV und ServusTV On im Juni zu neuen Rekordmarktanteilen.

Neuer Sender-Rekord in der Zielgruppe (12-49) - All-Time-High für ServusTV On

4,8 % (12+) und 4,5 % (12-49) Marktanteil bescheren ServusTV den bisher stärksten Monat im aktuellen Jahr und einen neuen Senderrekord in der Zielgruppe. Mit 6,8 Millionen Video Views und 110 Millionen watched minutes verbucht auch ServusTV On ein „Allzeithoch“ und den besten Monat seit dem Bestehen der Video- und Streaming-Plattform.

„ServusTV On" hat am 20. Juni beim European Qualifiers Spiel „Österreich vs. Schweden“ mit 232.000 Views den Fußball-Top-Wert des Jahres erreicht, und bei der Übertragung der French Open die bisher stärkste Auflage des Tennis-Grand Slams mit insgesamt rund 680.000 Views. Auch die MotoGP vom Sachsenring mit 588.000 Views war das bislang stärkste MotoGP-Wochenende des Jahres. Neben dem Sport zählen auch die "Servus Nachrichten" mit über 400.000 Abrufen und „Der Wegscheider“ mit mehr als 300.000 Abrufen zu den meistgesehenen Sendungen im Juni.

Rekorde für „Servus um 2" und die „Servus Nachrichten"

Die „Servus Nachrichten 19:20“ holen sich mit 8,3 % (12+) Monatsmarktanteil den besten Wert des Jahres. „Servus um 2“ erreicht mit 3,0 % (12+) im Juni einen neuen Monats-Rekord. Die „Servus Nachrichten 18:00“ schaffen am 02. Juni außerdem die bisher beste Sendung mit einem Marktanteil von 12,1 % (Basis) und 17,7 % (ZG 12-49). Am Hauptabend kommt Viktor Gernot mit seinem Programm „Nicht wahr?“ auf starke 8,5 % (12+) und 5,1 % (12-49). Zudem erweist sich Heimatleuchten weiterhin als absolutes Prime-Time-Flaggschiff: „Das Alpbachtal“ am 09. Juni erreicht 6,2 % (12+) und 6,8 % (12-49) Marktanteil.

Best-Werte für Sport: David Alaba und Co. bescheren ServusTV Top-Quoten

Im Juni verzeichnet ServusTV am 20.06. den zweitstärksten Tag in der Geschichte des Senders. Mit 19,9 % Tagesmarktanteil war ServusTV erneut mit großem Abstand Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe (12-49). Das Ländermatch gegen Schweden erreichte einen Marktanteil von 42,8 % (12-49), im Schnitt waren 850.000 Zuschauer beim 2:0 Sieg des österreichischen Nationalteams in der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 dabei. Insgesamt verfolgten im Juni über 2,1 Millionen Fans eine Fußballübertragung bei ServusTV. Starke Zahlen auch für Roland Garros: unter anderem der überzeugende Auftritt von Sebastian Ofner beim Tennis Grand Slam in Frankreich trägt dazu bei, dass das Turnier dieses Jahr wieder über 1,5 Millionen Tennisfans bei ServusTV erreicht.

Am 18.06. war ServusTV mit 14,9 % Marktanteil ebenfalls mit großem Abstand Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe (12-49). Der Formel 1 Grand Prix von Kanada erreichte 30,5 % Marktanteil (12-49), im Schnitt verfolgten 601.000 Zuschauer (12+) das Rennen. Ähnlich stark performte das MotoGP-Rennen am Sachsenring am selben Tag mit 27 % Marktanteil (12-49).

