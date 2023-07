Save the date: Marktamt lädt zur „Langen Nacht der Wiener Märkte“

1. September: Night-Shopping bei verlängerten Öffnungszeiten und buntem Showprogramm für die ganze Familie zum Ferienausklang

Wien (OTS) - Ein „save the date“ für alle Marktfans gibt es vom Marktamt schon zu Ferienbeginn für den letzten Freitag in den Ferien: Am 1. September 2023 findet zum zweiten Mal die Lange Nacht der Wiener Märkte statt. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Vorjahr wird es auf den Märkten bei verlängerten Öffnungszeiten, neben frischem Obst und Gemüse und anderer Köstlichkeiten inklusiver Gastronomie, ein buntes Programm für die ganze Familie geben. Auf allen teilnehmenden Wiener Märkten werden die Stände bis 23.00 Uhr geöffnet sein. „Wir freuen uns schon heute auf ein Markterlebnis der besonderen Art,“ laden Märktestadträtin Ulli Sima und NEOS Marktsprecher Markus Ornig, die das Event im Vorjahr initiiert haben.

Dem Erfolgsrezept des vergangenen Jahres folgend wird das verlängerte Einkaufserlebnis abermals in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Verschiedenste Künstler*innen und unterschiedliche Show-Acts werden dem Event ein fröhliches, unbeschwertes Flair verleihen, welches die Besucher*innen zum Flanieren und Verweilen animieren und auch neue Zielgruppen anlocken soll. Die Gäste erwartet Night-Shopping auf höchstem Niveau.

Über 80.000 begeisterte Besucher*innen im Vorjahr

Die Lange Nacht der Wiener Märkte wurde im vergangenen Jahr vom Marktamt gemeinsam mit den Marktsprecher*innen der fixen Märkte zum ersten Mal organisiert. 82.500 Besucher*innen begeisterten sich auf den damals 13 teilnehmenden Märkten für mehr als 70 Darbietungen aus Musik, Kunst und Kultur.

Alle Infos finden sich auf marktamt.wien.gv.at, die Homepage wird laufend aktualisiert.

