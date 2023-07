NEOS Wien: Wiederkehr gratuliert Yousef Hasan zur neuerlichen Wahl zum JUNOS Wien Landesvorsitzenden

Christoph Wiederkehr: „Ich wünsche Yousef Hasan weiterhin viel Erfolg und bedanke mich für das große Engagement!“

Wien (OTS) - Yousef Hasan ist am Samstag neuerlich zum Landesvorsitzenden von JUNOS Wien gewählt worden. NEOS Wien Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr gratuliert herzlich: „Ich freue mich sehr, dass JUNOS in Wien mit Yousef Hasan einen so engagierten Vorsitzenden hat und ihn heute in dieser Funktion auch eindrucksvoll bestätigt hat. Ich wünsche Yousef und seinem Team alles Gute und viel Erfolg! Der Einsatz von JUNOS für die jungen Menschen ist heute wichtiger denn je und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!“

