Karner: Tag der Bundespolizei und Jahrestag der BMI-Neugliederung

Themen wie Cybercrime, illegale Migration, Bekämpfung der Schlepperei sowie Extremismus machten Strukturveränderung erforderlich – 1. Juli ist auch Gründungstag der Bundespolizei

Wien (OTS) - „Die neue Geschäftseinteilung im Bundesministerium für Inneres ist am 1. Juli 2022 in Kraft getreten, vor genau einem Jahr, damals wurde ein wichtiger Meilenstein gesetzt“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 1. Juli 2023 in Wien. „Die Umsetzung hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, aber derart umfassende Reformprozesse können nicht von einer Minute auf die andere realisiert werden.“ Karner ergänzte: „Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür danken, dass sie die Reorganisation vorangetrieben haben."

Der Innenminister betonte, es seien Themen wie Digitalisierung und Cybercrime, illegale Migration, die Bekämpfung der Schlepperei sowie jede Form des Extremismus, die eine Veränderung der Strukturen notwendig gemacht haben. „Mit dieser Reform haben wir eine moderne, straffe und zeitgemäße Organisation geschaffen, die diesen Herausforderungen nicht nur standhält, sondern entschlossen entgegentritt.“

Tag der Bundespolizei am 1. Juli

Am 1. Juli wird auch jedes Jahr an den Gründungstag der Bundespolizei gedacht. Am 1. Juli 2005 wurde die Bundespolizei ins Leben gerufen, nachdem Polizei, Gendarmerie und Kriminalpolizei per Gesetzesänderung zu einem Wachkörper zusammengelegt wurden. „Der Weg, der damals eingeschlagen wurde, hat aus dem Innenministerium eine moderne und nachhaltige Organisation gemacht“, sagte der Innenminister. „Es ist nach wie vor ein gemeinsamer Weg, der auf den Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbaut und ihre Handschrift trägt."

