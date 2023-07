FPÖ-Nepp: Räuber Rathausplatz Ludwig erhöht schon wieder die Mieten

Asoziale SPÖ-Politik treibt Wiener weiter in die Armut

Wien (OTS) - „Man ist ja schon vieles gewöhnt, aber dass die SPÖ mit dem heutigen Tag ein weiteres Mal die Mieten in den Wiener Gemeindebauten erhöht, überrascht selbst den kritischsten Beobachter. Es ist es absolut unverantwortlich und asozial, dass die Wiener mitten in der größten Teuerungskrise einer weiteren Belastung ausgesetzt werden“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.



Seit dem Vorjahr sind die Mieten in den Wiener Gemeindebauten somit um satte 24 Prozent gestiegen.

„Viele Menschen wissen nicht mehr wie sie sich ihren Alltag finanzieren sollen. Und dann kommt Bürgermeister Ludwig als Räuber Rathausplatz und nimmt ihnen noch mehr weg. Das Geld wandert direkt in die Finanzierung der Mindestsicherung für Migranten und in die Förderung von politisch genehmen Vereinen. Ludwig ist selbst zur größten Belastung der Wiener geworden, von der sich jene bei den nächsten Wahlen befreien werden. Ein freiheitlicher Bürgermeister wird diese Teuerungen innerhalb von 48 Stunden rückgängig machen“, verspricht Nepp.



