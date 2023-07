MKV: Neuer Bundesjugendobmann Kilian Hirschmugl

Mit 1. Juli 2023 übernimmt Kilian Hirschmugl die Aufgabe des Bundesjugendobmannes des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV), als Nachfolger von Moritz Mittermann.

Wien (OTS) - „Am 9. September feiern wir 90 Jahre MKV – dies wird auch meine Amtszeit prägen. So wollen wir einerseits auf die vergangenen 90 Jahre zurückblicken, aber auch unseren MKV für die kommenden Jahre und Jahrzehnte fit machen. Hierfür werden wir Podiumsdiskussionen in den neun Bundesländer abhalten. Dabei wollen wir einen Blick auf das große Ganze werfen. Gemeinsam mit erfahrenen Mitgliedern, aber auch mit Gästen wollen wir die Geschichte wie auch die Zukunft des MKV beleuchten. Zudem ist es mir ein Anliegen unsere einzelnen Verbindungen bei der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im digitalen Bereich, zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der Schülervertretung liegen. Hierbei soll es weitere Hilfestellungen für unsere jüngsten Mitglieder geben, die sich für ihre Klassenkameraden einbringen wollen“, berichtet Hirschmugl.



Dies will er gemeinsam mit seinen Stellvertreter Christian Liedler aus St. Pölten und Dominic Prinz aus Graz erreichen. Weiters in den Jugendvorstand wurde Daniel Platter aus Dornbirn gewählt.



„Die Zeit als Bundesjugendobmann war absolut großartig. Ich konnte in dieser Zeit hunderte Menschen kennen lernen und Erfahrungen sammeln, die ich nicht missen möchte. Besonders in Erinnerung bleiben mir die unzähligen Gespräche, aber auch die Projekte, die wir umsetzen konnten. Hier sei unter anderem die Gedenkarbeit an Verfolgte unter dem NS-Terrorregime, aber auch eine österreichweite repräsentative Schulumfrage zum Thema Distance Learning, erwähnt. Bei dieser Umfrage wurde auch die psychische Belastung der Schülerinnen und Schüler thematisiert, was anschließend zu der Petition „Solidarisch handeln - Jugendpsyche vor der Triage retten“ führte. Ich wünsche Kilian für seine neue Aufgabe alles Gute“, blickt Mittermann auf seine zweijährige Amtszeit zurück.



Rückfragen & Kontakt:

Mittelschüler-Kartell-Verband

Matthias Zagler

Pressereferent

+4369910633696

presse @ mkv.at

www.mkv.at