ÖAMTC: Staus in Slowenien

Verkehrslage in Österreich ruhig

Wien (OTS) - „Wie erwartet, blieb es am ersten Urlaubswochenende auf den österreichischen Transitverbindungen recht ruhig. Vorerst kam es nur vor dem Katschbergtunnel auf der Tauern Autobahn (A10) zu Blockabfertigung“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. „Längere Zeitverluste mussten Reisende allerdings in Slowenien in Kauf nehmen.“ Schon ab der Grenze bei Spielfeld (A9) kam der Verkehr auf ca. 20 Kilometer bis Maribor nur stockend voran. Zu weiteren Verzögerungen kam es dann vor dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Gornji Macelj.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

