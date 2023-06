Oö. Volksblatt: "Sommer-Chance" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 1. Juli 2023

Linz (OTS) - Im Osten Österreich gab es nun das Zeugnis und zumindest für die Schüler und Lehrer haben damit die Ferien begonnen. In Oberösterreich muss man sich noch eine Woche gedulden und auch in der Politik kommt noch eine echte Arbeitswoche mit Kehraus im Nationalrat und mehreren Landtagen... aber dann wird sich hoffentlich auch hierorts ein bisschen Ruhe einstellen. Denn einerseits brauchen wir alle und auch die Politiker Zeit, um die Batterien wieder aufzuladen. Andererseits gibt es vielleicht Gelegenheit, abseits des hastigen und zum Teil hysterischen Tagesgeschäftes, sich ein bisschen tiefer mit gewissen Fragen zu beschäftigen.

Wobei das politische Thema dieses Sommers durch den Finanzausgleich eigentlich vorgegeben ist. Nach dem Sommer sollte nämlich ausverhandelt sein, wie die Steuereinnahmen in den kommenden vier Jahren zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt werden. Und auch dabei könnte es von Vorteil sein, wenn man diese Fragen nicht mit prallem Scheinwerferlicht, sondern in sommerlicher Atmosphäre beleuchtet. Denn wohl bei kaum einem anderen Thema ist es klarer, dass man zu einer gemeinsamen Lösung kommen muss und dass es nicht darum gehen kann, politisches Kleingeld zu münzen.



