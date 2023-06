Historische Spende von $11 Millionen an Salzburg Global Seminar – Beginn einer neuen „Wege zum Frieden“ Initiative

Spende von Victoria B. Mars, Aufsichtsratsvorsitzende von Salzburg Global Seminar

Salzburg (OTS) - und Washington, DC

Mit großer Freude gibt Salzburg Global Seminar die bisher größte Einzelspende in der Geschichte der Organisation bekannt: Eine finanzielle Zuwendung von $ 11 Millionen wird die Durchsetzungskraft von Salzburg Global Seminar nachhaltig stärken. Diese großzügige Unterstützung von Victoria B. Mars, der Aufsichtsratsvorsitzenden von Salzburg Global Seminar und ehemaligen Ombudsfrau und Vorstandsvorsitzenden von Mars, Incorporated, bedeutet den Beginn einer neuen Initiative mit dem Titel "Wege zum Frieden/Pathways to Peace (P2P)". Salzburg Global Seminar wird sich damit in Zukunft noch intensiver den drängendsten globalen Herausforderungen widmen sowie als Ideenschmiede und Plattform einen offenen Dialog zwischen unterschiedlichen, internationalen Interessensgruppen fördern können.

Salzburg Global Seminar wurde 1947 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und hat sich seitdem zu einer renommierten internationalen Organisation entwickelt, die sich der Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit in globalen Fragen verschrieben hat. Durch eine Vielzahl von interdisziplinären und generationenübergreifenden Programmen bringt Salzburg Global Seminar Jahr für Jahr Experten aus den Bereichen Friedensforschung, Bildung, Kultur, Gesundheit, Finanzen und Unternehmensführung nach Salzburg, um dort neue Ideen und Ansätze zu entwickeln. Schloss Leopoldskron bildet dabei seit nunmehr über 75 Jahren den einzigartigen Rahmen für die Programme von Salzburg Global Seminar.

"Wir danken Victoria Mars aus ganzem Herzen für ihre Großzügigkeit", so Martin Weiss, Präsident und CEO von Salzburg Global Seminar. "Die Idee, jährlich ein Programm zu veranstalten das es uns ermöglicht, schnell und agil auf neue globale Herausforderungen zu reagieren, gibt es seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten. Doch die langfristige Finanzierung, um ein derartiges Programm auf Dauer zu verwirklichen, war bislang nicht gegeben. Mit diesem Geschenk und unserem neuen „Pathways to Peace/P2P Programm“ wird aber nun genau das ermöglicht, ein Traum wird wahr!“

Mit Hilfe dieser Spende wird auf Schloss Leopoldskron schon heuer ein erstes, hochrangiges Programm veranstaltet, das sich mit der Zukunft Russlands auseinandersetzen wird – einem Land, in dem einstige Hoffnungen auf Liberalisierung und Europäisierung schnell verblassen und damit die Frage "Was tun mit Russland?" zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Über ihre Entscheidung, Salzburg Global Seminar dieses Geschenk zukommen zu lassen sagte Victoria Mars: "Zum Abschluss unseres 75-jährigen Jubiläumsjahres bin ich von der Bedeutung des anhaltenden Engagements von Salzburg Global Seminar für die Förderung globalen Verständnisses und Zusammenhalts zutiefst überzeugt. Mehr denn je müssen wir uns heute in unserem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit global zusammenschließen und den gemeinsamen Willen zur Überwindung von Trennlinien entwickeln. Nur durch diese unermüdlichen Bemühungen können wir den Weg für eine bessere Zukunft ebnen. Eine Zukunft in der Konflikte durch Verständnis ersetzt werden und Frieden über Zwietracht siegt."

Salzburg Global Seminar ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation mit US-amerikanisch/österreichischen Wurzeln, die 1947 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Ideen zu entwickeln, die eine friedlichere, blühende Welt schaffen. Von Schloss Leopoldskron in Salzburg aus und in Zusammenarbeit mit einem weltweiten Netzwerk von 40.000 Fellows, hat Salzburg Global Seminar seit über 75 Jahren eine führende Rolle in globalen Bewegungen für den Wandel eingenommen und dabei bedeutende Auswirkungen auf Einzelpersonen, Institutionen und Systeme erzielt.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Biebl, MBA | Managing Director, Public Affairs

+43 699 190 11 864, tbiebl @ salzburgglobal.org

Salzburg Global Seminar

Schloss Leopoldskron

Leopoldskronstrasse 56-58

5020 Salzburg

www.SalzburgGlobal.org