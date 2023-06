22. Bezirk: Donaustadtstraße – Errichtung eines Zwei-Richtungs-Radweges und Begrünungsmaßnahmen

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Juli 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges in der Donaustadtstraße im Abschnitt von Neuhaufenstraße bis Lange Allee im 22. Bezirk. Begleitend werden Grünflächen angelegt und über 60 neue Bäume gepflanzt.

Details

Der neue Radweg auf der Donaustadtstraße wird künftig auf einer Strecke von über 2,5 Kilometern und einer Breite von bis zu 4 Metern von der Wagramer Straße bis zur Neuhaufenstraße führen und damit Kagran und Stadlau mit einer komfortablen und sicheren Radroute verbinden. Der baulich getrennte Zwei-Richtungs-Radweg wird in drei Etappen gebaut und entlang des bestehenden Gehsteigs bzw. gemischten Geh- und Radwegs auf der östlichen Seite der Straße (Fahrtrichtung Kagran) errichtet. Begonnen wird im Abschnitt zwischen Neuhaufenstraße und Lange Allee. Um für zusätzlichen Schatten und ein angenehmes Mikroklima zu sorgen, werden entlang dieses Bauabschnitts mehr als 60 neue Bäume und Hochstammsträucher gepflanzt. Die Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Kagran wird vollständig saniert, der bestehende Gehsteig abschnittsweise instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen tagsüber und vereinzelt in der Nacht. Im Juli und im August bleibt auf der Hauptfahrbahn der Donaustadtstraße in Fahrtrichtung Kagran ein Fahrstreifen aufrecht. Ab September sind wieder beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kagran befahrbar – der Längsparkstreifen wird abschnittsweise gesperrt. Radverkehr und Fußverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Donaustadtstraße zwischen Neuhaufenstraße und Lange Allee

Baubeginn: 04. Juli 2023

Geplantes Bauende: 22. Dezember 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

