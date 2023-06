WKÖ-FV Schienenbahnen tagt in Wien: Masterplan Güterverkehr und Energiemasterplan im Fokus

FV-Obmann Scheiber: „Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns im Verkehrssektor stellen müssen“

Wien (OTS) - Rund 100 Entscheidungsträger:innen und Manager:innen aus dem gesamten Eisenbahnsektor folgten am 29. und 30. Juni 2023 der Einladung des Fachverbandes der Schienenbahnen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zur jährlichen Sommertagung. Gastgeber der Veranstaltung waren in diesem Jahr die Wiener Lokalbahnen, die die Teilnehmer in den Twin Towers in Wien begrüßten.

Im Mittelpunkt der Sommertagung standen dieses Jahr folgende Themen:

Energiemasterplan: Zentrales Thema im Rahmen Tagung war der Energiemasterplan, der unter der Leitung von Siegfried Nagl als Energie-Sonderbeauftragten der Wirtschaftskammer Österreich entwickelt wird. Bei der Vorstellung des Status Quo wurde schnell klar: Der Weg zu einer nachhaltigen Energiewende ist der richtige, aber Österreich wird hier noch viele Hausaufgaben zu erledigen und auch einschneidende Entscheidungen zu treffen haben. „Dass die Schiene als der nachhaltigste aller Verkehrsträger auf diesem Weg eine zentrale Rolle spielt und maßgeblich zur erfolgreichen Energiewende beiträgt, darüber herrscht auch über unsere Branche hinaus Einigkeit“, unterstreicht Fachverbands-Obmann Thomas Scheiber. Masterplan Güterverkehr: Einmal mehr waren sich alle Teilnehmer:innen und Vortragenden der Tagung über die Bedeutung des Schienengüterverkehrs als zentralen Hebel zur Erreichung der Klimaziele einig. Auch die Politik hat erkannt und im Masterplan Güterverkehr explizit hervorgehoben, dass die Schiene die entscheidende Rolle in der nachhaltigen Verkehrsgestaltung spielt. „Als Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich begrüßen wir die Initiative des Ministeriums und teilen die im Masterplan formulierten Ziele zur Förderung des Schienengüterverkehrs. Nun gilt es, diesen konkret umzusetzen. Der Fachverband hat sich bereits aktiv in Arbeitsgruppen eingebracht und wird auch weiterhin bei der Umsetzung und Evaluierung des Masterplans zur Verfügung stehen“, so der Vorsitzende des Ausschusses Schienengüterverkehr in der WKÖ, Andreas Mandl. Arbeitskräftemangel: Eine weitere Herausforderung, die intensiv auf der Tagung diskutiert wurde, ist der Personal- und Fachkräftemangel in der Branche. Sämtliche Verantwortlichen betonen, dass die Schienenbahnbranche und der Öffentliche Verkehr eine attraktive und vor allem nachhaltige Zukunftsbranche sei. Der Fachverband will gemeinsam mit seinen Mitgliedern verstärkt daran arbeiten, mehr Menschen für eine Tätigkeit in den österreichischen Schienenbahnen und Verkehrsbetrieben zu begeistern. „Dazu soll noch in diesem Jahr eine unternehmensübergreifende Arbeitskräfteoffensive gestartet werden, die dazu beitragen soll, qualifiziertes Personal zu gewinnen und das Image der Branche weiter zu stärken“, so die Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen und Obmann-Stellvertreterin Monika Unterholzner.

„Die Sommertagung des Fachverbands der Schienenbahnen hat wichtige Themen aufgegriffen, die für die Zukunft der Schienenbahnen in Österreich von entscheidender Bedeutung sind. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wollen aktiv an der Umsetzung des Masterplans Güterverkehr mitwirken, die Energiewende vorantreiben und Maßnahmen ergreifen, um dem Personal- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Schiene ist und bleibt der Schlüssel für eine gute ökologische und ökonomische Zukunft Österreichs“, so Scheiber abschließend.

Über den Fachverband der Schienenbahnen:

Der Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich ist die österreichweite Interessensvertretung für alle Eisenbahnen und städtischen Nahverkehrsunternehmen. Derzeit umfasst der Fachverband 105 Mitglieder und vertritt diese auch auf EU-Ebene. Neben der Initiierung, und Begutachtung von Gesetzen, fungiert der Fachverband auch als bewährter Sozialpartner und verhandelt für seine Mitgliedsunternehmen branchenweit die Kollektivverträge im Eisenbahnbereich. (PWK213/JHR)

