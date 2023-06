FPÖ – Hafenecker: „Aus für erhöhtes Pendlerpauschale mit 1. Juli ist nächster Anschlag von Schwarz-Grün auf teuerungsgeplagte Bürger!“

Pendlerfeindliche Regierung bleibt gegen extrem hohe Spritpreise weiter untätig und streicht eiskalt notwendige Unterstützungsmaßnahme

Wien (OTS) - „Ab morgen lässt Schwarz-Grün die trotz sinkender Rohölpreise noch immer extrem hohen Spritpreise noch unbarmherziger über die Menschen rollen. Das ist ein weiterer Anschlag dieser Belastungsregierung auf die teuerungsgeplagten Bürger, der wieder einmal vor Pendler- und Autofahrerfeindlichkeit nur so strotzt“, übte heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker scharfe Kritik an der Bundesregierung, die das erhöhte Pendlerpauschale mit 1. Juli einfach auslaufen lässt und nicht, wie von der FPÖ gefordert, auf unbestimmte Zeit verlängert hat.

Durch den Wegfall des erhöhten Pendlerpauschales würden Menschen, die tagtäglich zum Erreichen ihres Arbeitsplatzes auf ihr Auto angewiesen sind, hunderte Euro verlieren. „Anstatt mit massiven Senkungen der Mehrwert- und Mineralölsteuer bis hin zu deren völligem Aussetzen die Treibstoffpreise nachhaltig zu senken, wie wir Freiheitliche als einzig stabile Kraft es seit langem fordern, rühren ÖVP und Grüne hier keinen Finger. Ganz im Gegenteil, mit der unsinnigen CO2-Strafsteuer haben sie die Teuerungsspirale weiter angeheizt und ihre Finger tief in die Geldbörsen der Steuerzahler gesteckt. Rechnet man noch die schwarz-grüne NoVA-Erhöhung, die Anhebung der motorbezogenen Versicherungssteuer und der Verkehrsstrafen samt Verwirklichung ökomarxistischer Enteignungsfantasien hinzu, dann zeigt das ganz klar: Autofahrer und Pendler sind für Nehammer, Kogler und Co. die ,Melkkühe der Nation‘“, so Hafenecker.

Gerade im ländlichen Raum sei das Auto für unzählige Menschen aber unverzichtbar, da öffentliche Verkehrsmittel für das Erreichen des Arbeitsplatzes, Arztbesuche, Erledigung des Einkaufs und vieler anderer alltäglicher Dinge schlicht und einfach nicht zur Verfügung stünden: „Daher ist der grünideologische Feldzug gegen die individuelle Mobilität, den die ÖVP als ehemalige ,Land-Partei´ unterstützt und in den sich das Aus für das erhöhte Pendlerpauschale einreiht, nichts anderes als ein realitätsfremdes Freiheitsbeschränkungs- und Wohlstandsvernichtungsprogramm, dem wir Freiheitliche als Einzige gegen die schwarz-grün-rot-pinke Einheitspartei im Sinne der Bürger vehementen Widerstand leisten!“

