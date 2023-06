SPÖ-Termine von 3. Juli bis 9. Juli 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG 3. Juli 2023:

17.30 Uhr EU-Abgeordneter Hannes Heide lädt zu einem Tag der Digitalisierung mit Impulsvorträgen und Diskussionen rund um das Thema: „Digitalisierung: Die Chancen für den ländlichen Raum?“ (Trinkhalle Bad Ischl, Sparkassenplatz 2, 4820 Bad Ischl).

19.00 Uhr SPÖ-Bundespartei- und –Klubvorsitzender Andreas Babler bei der Sommernachtsgala „Roten Nacht“ in Linz (Linzer Schloss, Eingang Ost-Tor Hofgasse/Tummelplatz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Gespräch (Videopremiere) mit Gerald Hainzl (Researcher at the Institute for Peace Support and Conflict Management at the National Defence Academy of the Austrian Armed Forces) und Alex de Waal (Executive Director of the World Peace Foundation affiliated with The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, Massachusetts) zum Thema “SUDAN IN CRISIS” statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter: https://tinyurl.com/yvy5nsnm.

MITTWOCH, 5. Juli 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

DONNERSTAG, 6. Juli 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Gesprächsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit dem Ökonomen Maurice Höfgen zum Thema „TEUER! Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yvy5nsnm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 7. Juli 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

SAMSTAG, 8. Juli 2023:

SPÖ-Bundespartei- und –Klubvorsitzender Andreas Babler beim Augartenfest in Graz(Augarten-Park).

9.30 Uhr Öffentliche EU-Sprechstunde mit EU-Abgeordneten Hannes Heide (Marktplatz in Puchenau).

