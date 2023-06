EBCONT Pride Team geht an Bord

„Pride-Schiff ahoi!" hieß es diese Woche beim österreichischen IT Unternehmens EBCONT.

Es freut mich, dass wir heute den Juni mit dieser ganz besonderen EBCONT Pride Boot Lounge abschließen und diesen Vibe hoffentlich noch über den Juni hinaus tragen können. Wir werden heute auf dem Donaukanal ein Zeichen für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte setzen. Außerdem sollen die vielen bunten Farben für Sichtbarkeit sorgen. Carina Skladal, Mit-Initiatorin der EBCONT Diversity Initiative 1/2

Wir sind ein Familienunternehmen und vereinen mit unseren über 600 Mitarbeiter:innen viele Kulturen und Diversitäten. Wir möchten unseren Kolleg:innen eine vielfältige Heimat ohne Hass und Diskriminierung bieten. Johannes Litschauer 2/2

Wien (OTS) - „Pride-Schiff ahoi!" hieß es am Donnerstag auf dem Wiener Donaukanal. Die MS Vindobona wurde diese Woche in Wien zum exklusiven Austragungsort der monatlichen Lounge Veranstaltung des österreichischen IT Unternehmens EBCONT.

Juni ist Pride Monat, bei EBCONT wird dieser auch heuer mit verschiedenen Aktivitäten begleitet, wie etwa einem Pride Breakfast mit Luan Pertl zum Thema „geschlechtliche Vielfalt", der Teilnahme am Pride Run sowie an der Pride Biz Networking Lounge und interner Aufklärungsarbeit zu diversen Themen rund um Diversity und Pride.

Der Pride Monat ist für die queere Community immens wichtig. Wenn überall Regenbogenfahnen auftauchen und gefühlt mehr Menschen trauen, sich öffentlich zu zeigen, ist es wie die Trommler, die bei Läufen am Rand stehen und den Läufer:innen mit ihren Beats Kraft für die nächsten Kilometer geben oder die Zuschauer:innen, die mit Schildern und Zurufen einen anfeuern, nicht aufzugeben.

Carina Skladal, Mit-Initiatorin der EBCONT Diversity Initiative ist stolz auf das bisher Erreichte: „ Es freut mich, dass wir heute den Juni mit dieser ganz besonderen EBCONT Pride Boot Lounge abschließen und diesen Vibe hoffentlich noch über den Juni hinaus tragen können. Wir werden heute auf dem Donaukanal ein Zeichen für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte setzen. Außerdem sollen die vielen bunten Farben für Sichtbarkeit sorgen. "

Johannes Litschauer, Geschäftsführer EBCONT unterstützt das klare Statement: „ Wir sind ein Familienunternehmen und vereinen mit unseren über 600 Mitarbeiter:innen viele Kulturen und Diversitäten. Wir möchten unseren Kolleg:innen eine vielfältige Heimat ohne Hass und Diskriminierung bieten. "

Sichtbarkeit war auch das Stichwort für eines der Highlights des Abends. Einer der erfolgreichsten Drag-Künstler Österreichs beehrte das EBCONT Pride Boot: Philisha Conditioner ist mit ihren energiegeladenen Tanzeinlagen nicht nur Stammgast in Wiens Bars und Clubs, sondern erobert auch die Bühnen bei Pride-Feiern in ganz Europa. Ungeschminkt und auf den Punkt danach das Interview mit zwei EBCONT Kolleginnen, die aufzeigten, was es mit Outing, der Gesetzgebung und Bedrohungen rund um die Community auf sich hat und wo wir gemeinsam für mehr Respekt und Akzeptanz ansetzen können.

Aber nichts geht ohne die Hilfe und offene Unterstützung durch Straight Allies, wie es sie auch bei EBCONT gibt, die Verständnis und Solidarität für die Rechte und Gleichberechtigung von LGBTIQ+-Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender) zeigen und aktiv gegen Diskriminierung kämpfen und sich für die Anerkennung und Akzeptanz von LGBTIQ+-Menschen in der Gesellschaft einsetzen.

Rückfragen & Kontakt:

EBCONT Group GmbH

Ilse Merkinger-Boira

66460651591

ilse.merkinger-boira @ ebcont.com