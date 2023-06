Judo Union Klosterneuburg als nachhaltigster Sportverein ausgezeichnet

Sportminister Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler vergaben am Donnerstag in Wien die "nachhaltig gewinnen!"-Auszeichnungen.

Wien (OTS) - Beim Wettbewerb "nachhaltig gewinnen!" werden jährlich die nachhaltigsten Veranstaltungen und Sportvereine Österreichs ausgezeichnet. Heuer setzte sich bei den Sportvereinen die Judo Union Klosterneuburg durch. Mit dem UTC St. Peter/Au war noch ein zweiter SPORTUNION-Verein nominiert und damit unter den besten sieben Einreichungen. Die SPORTUNION gratuliert den Vereinen und bedankt sich für ihre Vorbildwirkung.

"Unsere beiden Vereine zeigen vor, wie man Nachhaltigkeit unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen leben kann. Die Judo Union Klosterneuburg nutzt mitten in der Stadt Infrastruktur als Dojo, die sonst leer stehen würde, organisiert Fahrgemeinschaften und Busse, gibt Trainingsgewänder für Kinder weiter. Der UTC St. Peter/Au hat es in ländlicher Umgebung geschafft, die gesamte Sportanlage zu großen Teilen mit sauberer Solarenergie zu betreiben und recycelt nicht nur Müll, sondern auch Tennisbälle. Beide Vereine feiern auch ihre Feste sauber, sind großartige Vorbilder und leben den Nachhaltigkeitsgedanken. Als SPORTUNION ist uns dieser ein zentrales Anliegen und wir sind besonders stolz auf diese Auszeichnungen”, gratulierte SPORTUNION-Präsident Peter McDonald.



Weitere Informationen, Pressefotos und Stellungnahmen der beiden Vereine gibt es via www.sportunion.at zum Download.

Rückfragen & Kontakt:

SPORTUNION Österreich

Michael Nowak, Bakk.phil. BA

Referent Public Relations

Telefon: +4366460613303

E-Mail: michael.nowak @ sportunion.at

www.sportunion.at