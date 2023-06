Quoten-Rekord: oe24.TV im Juni mit stärkstem Wachstum aller TV-Sender (12-49)

1,6 Prozent Marktanteil im Juni, 38 Prozent Quoten-Plus gegenüber Vorjahr

Wien (OTS) - Sensationeller Quoten-Monat für oe24.TV: Im Juni erreicht oe24.TV in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bereits einen Marktanteil von 1,6 Prozent, der beste Wert in diesem Jahr. Damit kann oe24.TV gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent zulegen und ist der am stärksten wachsende TV-Sender!

Noch höher fällt das Plus bei allen TV-Zusehern (12+) aus: Hier kann oe24.TV seine Quoten gegenüber dem Vorjahr sogar um mehr als 44 Prozent (!) steigern und erreicht bereits einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Jeden Tag schauen bereits 310.000 Zuseher oe24.TV. Insgesamt erreichte oe24.TV im Juni mehr als 1,3 Millionen Österreicher.

Die stärkste Quote erreichte die Sondersendung zum SPÖ-Wahl-Chaos mit Wolfgang Fellner am 5. Juni im Hauptabendprogramm (20-21 Uhr) mit mehr als 200.000 Zusehern (NRW 12+) und einem Marktanteil von 3,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (12-49). Sensationell waren auch die Quoten der TV-Duelle Josef Cap gegen Peter Westenthaler und Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena: Gleich fünf FELLNER!LIVE-Duelle hatten im Juni über 150.000 TV-Zuseher. Insgesamt erreichten 27 oe24.TV-Sendungen im Juni jeweils mehr als 100.000 Zuseher (NRW, 12+) – ein neuer Rekord!

Spannend auch die starke Entwicklung von oe24.TV in den Bundesländern: In Wien, Burgenland und der Steiermark kommt oe24.TV schon auf über 2 Prozent Marktanteil (12+, Kabel), in der Steiermark sind es sogar sensationelle 2,8 Prozent Marktanteil.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, 1.-29.6. (endg. gewichtet bis 21.6.), DRW SPÖ Chaos 80.200, DRW Top-5-Duelle 60.200-93.500, DRW Top-27 Sendungen 22.400-93.500; 1,3 Mio. im Juni:

kum. RW (weitester Seherkreis – zumindest eine Sendung kurz gesehen)

