Wirtschaftsbund: Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen für Unternehmen in der Wiener Zeitung tritt in Kraft

Langjährige Forderung des Österreichischen Wirtschaftsbundes wurde erfüllt

Wien (OTS) - Bisher waren Unternehmen dazu verpflichtet, Eintragungen im Firmenbuch und sonstige vom Firmenbuchgericht vorzunehmende Kundmachungen im Amtsblatt der Wiener Zeitung kostenpflichtig zu veröffentlichen. Mit Juli 2023 wird die Pflichtveröffentlichung im Print für Unternehmen abgeschafft. Anstelle des Amtsblattes gibt es zukünftig eine deutlich erweiterte elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI), die als digitales "schwarzes Brett" des Bundes fungiert und neben den Amtsblatt-Inhalten auch weitere Informationen bereitstellt. „Eine der langjährigsten Forderungen des Österreichisches Wirtschaftsbundes wurde nun endlich umgesetzt. Nach über hundert Jahren endet das antiquierte Modell der Pflichtveröffentlichung für Unternehmen im Amtsblatt der Wiener Zeitung. Damit schaffen wir eine nachhaltige und spürbare Entlastung von rund 20 Millionen Euro jährlich für die Wirtschaft. Zusätzlich profitieren vor allem KMUs von der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform. Durch die Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen im Print haben KMU‘s gerade in Zeiten von Teuerung und Energiekrise mehr finanziellen Spielraum für das tägliche Geschäft“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

Die Zukunft der Wiener Zeitung ist gesichert.

"In meiner Rolle als Mediensprecher ist es mir von großer Bedeutung, die Sicherung von qualitativ hochwertigem Journalismus für Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten. Weltweit beobachten wir, wie renommierte Medienunternehmen ihr Geschäftsmodell zunehmend in den Online-Bereich verlagern. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Entscheidung, die Wiener Zeitung verstärkt in ein digitales Medium zu transformieren, einen vielversprechenden Schritt in die Zukunft darstellt. Es erfüllt mich besonders mit Freude zu sehen, dass die älteste Zeitung der Welt nun auch als Weiterbildungsinstitut für den österreichischen Journalismus eine wertvolle und zeitgemäße Rolle am Medienstandort Österreich einnehmen wird.", so Egger abschließend.

