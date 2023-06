DIE LUST AM QUEERSEIN

Krems (OTS) - Am Samstag, 01.07. um 11.00 Uhr eröffnet die Ausstellung „Damir Očko. Bird’s milk and other spirits“ in der Dominikanerkirche Krems. Damir Očko (geb. 1977, Zagreb) ist einer der bedeutendsten Künstler Kroatiens seiner Generation. Er stellte in international bekannten Ausstellungshäusern wie dem Palais de Tokyo in Paris aus und vertrat Kroatien 2015 auf der Biennale in Venedig. In Krems präsentiert der Künstler und Filmemacher eine mehrteilige Installation als Hommage an die Zagreber Queer-Community. Er zeigt eine Gesellschaft, in der Freude am Feiern und Lebenslust ein selbstverständlicher Bestandteil sind.

„Die Kunsthalle Krems spricht mit ihrem Programm gesellschaftsrelevante Themen an. Gemeinsam mit Damir Očko stellen wir aktuell queere Identitäten, Homosexualität, Anderssein und die Notwendigkeit von gegenseitiger Wertschätzung in den Mittelpunkt. Die Ausstellung sensibilisiert für Lebensrealitäten abseits der Heteronormativität und leistet einen Beitrag zur Akzeptanz einer bunten, vielfältigen Gesellschaft“ , sagt Kurator Andreas Hoffer.

Traumartige Videoinstallation

Im Zentrum der Schau steht der neue Film „The Dawn Chorus“ – eine subtil konstruierte Symphonie von Bewegung, Fragilität und Stärke sowie eine kunstvolle Verschränkung von Bild und Ton. Ausgehend von einem einfachen Motiv – dem einsetzenden Vogelgesang bei Tagesanbruch – porträtiert Očko ein traumartiges Zusammenkommen seiner queeren Community. Durch Voguing, Tanz, Drag und Kostüme verwandelt er den Film in eine fröhliche Würdigung queerer Körper.

Glitzernde Cocktailskulpturen

In einem Pavillon im Kirchenchor der Dominikanerkirche glitzern und funkeln Hunderte von Cocktailgläsern, gefüllt mit den Resten von queeren Festen, darunter künstliche Wimpern, altes Make-up, Schmuck und Dreck vom Tanzparkett. Die Cocktailskulpturen sind mit Titeln versehen, die die Ingredienzien benennen und weitere lustvolle Verweise auf das Feiern darstellen. Ergänzt werden die Gläser durch geleerte Alkoholflaschen, deren Beschriftungen homophobe Äußerungen wie „follow Jesus Christ or follow the spirit of pride/LGBTQ that will lead you to hell“ zitieren und sich selbst dadurch ad absurdum führen.

„Bei der Konzeption des Films und der Ausstellung lag mein Hauptaugenmerk auf dem Zelebrieren. In meiner Vision wollte ich von einer wunderbaren Community erzählen und diese feiern. Es geht um die Lust am Schwulsein, am Queersein, am Anderssein“ , so Damir Očko.

Den Abschluss der Rauminstallation bildet der sprechende Animatronikpapagei Rudy. Er wiederholt völlig sinnentleert teils skurrile Satzkonstruktionen, Aufgeschnapptes sowie auch Beschimpfungen und macht sie dadurch lächerlich. Das Motiv des Vogels zieht sich als Metapher durch die ganze Ausstellung. In Anlehnung an Aristophanes ist die im Ausstellungstitel „Bird’s milk and other spirits“ erwähnte Vogelmilch ein Sinnbild für etwas Wundervolles, das es in der Realität nicht gibt, wohl aber in der Vorstellung.

DAMIR OČKO. BIRD’S MILK AND OTHER SPIRITS

01.07. – 29.10.2023

Eröffnung: Sa 01.07.2023, 11.00 Uhr

Dominikanerkirche Krems



DOMINIKANERKIRCHE KREMS

Körnermarkt 14, 3500 Krems an der Donau

täglich 10.00 bis 18.00 Uhr



