Wüstenrot Versicherung erzielt Spitzenwerte beim OGM-Vertrauensindex

Wüstenrot schneidet besser ab als die übrige Versicherungsbranche

Wien/Salzburg (OTS) - Die Wüstenrot Versicherung schneidet im Rahmen einer Sonderauswertung des unabhängigen und aussagekräftigen OGM-Vertrauensindex Branchen 2023 im Bereich Vertrauen deutlich besser ab als der gesamte restliche Versicherungsmarkt in Österreich. Das ergab eine Studie des OGM-Instituts im Juni 2023 unter 1.044 wahlberechtigten Österreicher:innen ab 16 Jahren.

Wüstenrot mit plus 92 % beim Kundenvertrauen

Während die Versicherungsbranche insgesamt mit eher niedrigen Vertrauenswerten konfrontiert ist, genießt die Wüstenrot Versicherung das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden und liegt mit plus 92 % beim Kundenvertrauen im absoluten Spitzenfeld, weit vor allen anderen großen Versicherungsanbietern am österreichischen Versicherungsmarkt. Auch beim allgemeinen Vertrauenssaldo hat die Wüstenrot Versicherung mit plus 38 % die Nase deutlich vorne, denn der Vertrauenswert für die Versicherungen insgesamt liegt bei 33 %.

Beim Bekanntheitsgrad erzielt die Wüstenrot Versicherung mit 91 % ein hervorragendes Ergebnis.

Optimale Kundenerlebnisse

„Wir haben allen Grund, stolz zu sein. Denn Vertrauen kann man nicht in wenigen Wochen aufbauen. Vertrauen ist Ausdruck und Basis für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen entlang der gesamten Customer Journey und aller Kunden-Touchpoints. Daher gehört diese Auszeichnung unseren engagierten Privatkundenberater:innen und ihren Kolleg:innen im Kundencenter, die täglich für optimale Kundenerlebnisse sorgen“, sagte Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn.

Vorstandsdirektor Mag. Christian Zettl freute sich, dass die Wüstenrot Versicherung auf allen Märkten über gute Vertrauenswerte verfügt und dass es keine wesentlichen Abweichungen im Vertrauenssaldo zwischen den Inhabern unterschiedlicher Versicherungsprodukte gibt.

