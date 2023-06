Forstinger meldet Sanierungsverfahren an – Fortführung gesichert

Inflation und Kaufkraftverlust treffen auch Forstinger

Wien (OTS) - Drastisch veränderte Rahmenbedingungen (Corona Krise, gestiegene Energiepreise, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden) machen es notwendig, dass das Unternehmen in der kommenden Woche einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20% beim Landesgericht St. Pölten einbringen wird.

Dazu die Forstinger-Geschäftsführung: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber vor dem Hintergrund von Inflation und Kaufkraftverlust sind wir an einen Punkt gelangt, an dem wir als verantwortungsvolle Manager ein gesetzliches Sanierungsverfahren beantragen müssen. Wir sind unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern in der Pflicht, alles zu unternehmen, um Forstinger zu sanieren."

Fortführung gesichert

Forstinger hat ein Sanierungskonzept erarbeitet, mit einer stärkeren Fokussierung im Sortiment, einer Neustrukturierung des Filialnetzes, dem Ausbau des Service und Werkstattangebots. Die Geschäftsführung von Forstinger ist überzeugt, dass das Geschäftsmodell als umfassender Anbieter im Bereich Mobilität Zukunft hat.

Die Voraussetzungen für die Fortführung sind gegeben und das Leistungsangebot steht unseren Kunden im vollen Umfang unverändert zur Verfügung.

Über Forstinger:

Seit 1962 ist Forstinger der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile mit rund 90 Mio. Jahresumsatz, mehr als 600 Mitarbeiter:innen und 87 Filialstandorten in ganz Österreich, an die 85 Fachwerkstätten angeschlossen sind. Die Kombination aus Produkt und Fachwerkstatt bietet den Forstinger-Kund:innen nicht nur serviceorientierte One-Stop-Shop Lösungen, sondern das Unternehmen hat sich auch als umfassender Anbieter zum gesamten Bereich Mobilität etabliert. Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen.

