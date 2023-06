Überreichung der 55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung für 2022 und des Axel-Corti-Preises 2023

Wien (OTS) - Die 55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung wurden am 29. Juni 2023 im RadioKulturhaus in Wien überreicht. Zuvor hatte die Jury – bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Print-Medien, der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) und einem Vertreter der Wissenschaft – die Aufgabe, aus zwölf für die Preisvergabe nominierten Produktionen zu wählen.

Mit den Fernsehpreisen der Erwachsenenbildung wurden folgende Beiträge ausgezeichnet:

Kategorie Dokumentation:

Julia Kovarik für den ORF-Am Schauplatz-Beitrag „Niemand soll es wissen“

Kategorie Fernsehfilm:

„Schrille Nacht“. Eine Produktion von Golden Girls Film im Auftrag von ORF und arte

Autor*innen: Sarah Wassermair, Aleksandar Petrovic, Faris Rahoma, Arman T. Riahi, Maria Hinterkörner, Mischa Zickler, Kathrin Resetarits und Pia Hierzegger

Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi und Arman T. Riahi

ORF-Redaktion: Katharina Schenk, Susanne Spellitz, Sabine Weber, Julia Sengstschmid, Bernhard Natschläger

Kategorie Sendereihe:

Ernst Tradinik für die Servus-TV-Reihe „NA (JA) GENAU.“

Der diesjährige Axel-Corti-Preis ging an den legendären Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Turrini, dessen Lebenswerk in einer Laudatio von Dr. Heinz Fischer (Präsident des Verbands Österreichischer Volkshochschulen) gewürdigt wurde. Fischer kennt Turrini seit dessen schriftstellerischen Anfängen persönlich und beschrieb ihn als – damals - jungen Mann mit „kritischem Geist“, der zudem „mit einer lauten Stimme gesegnet“ war. In seiner Dankesrede scheute sich Peter Turrini nicht darauf hinzuweisen, dass er über Jahrzehnte hinweg alles andere als ein gefeierter Literat war, sondern vielfach Kritik seitens der Politik ausgesetzt war. „Inzwischen ist aus der Würgung eine Würdigung geworden“, so der Preisträger. Große Sorge bereitet ihm auch das politische Klima, da sich das Land zunehmend „mit schwarzblauen Wolken verdunkelt“.

Die Preisüberreichungen erfolgten durch Repräsentantinnen und Repräsentanten der preisverleihenden Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) – Gabriele Hofer-Stelzhammer für die ARGE Bildungshäuser, Michael Sturm für das Berufsförderungsinstitut, Markus Feigl für den Büchereiverband Österreichs, Bernd Wachter für das Forum Katholischer Erwachsenenbildung, Herbert Bauer für das Ländliche Fortbildungsinstitut, Georg Primas für den Ring Österreichischer Bildungswerke, Daniela Schratter für den Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Lukas Laurin Oppermann für die Volkswirtschaftliche Gesellschaft und Tatjana Baborek für das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Begrüßung im Namen der KEBÖ nahm der Vorsitzende des FORUM Katholischer Erwachsenenbildung, Bernd Wachter, vor. Moderiert wurde der Abend vom Generalsekretär des VÖV und Sprecher der Jury, John Evers.

Rückfragen & Kontakt:

Büro Medienpreise der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ)

Dr. John Evers

Sprecher der Jury

+43 699 189 175 29

john.evers @ vhs.or.at