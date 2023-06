Die Generali unterstützt Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion bei der Barcolana 55

Im Oktober wird die dritte Ausgabe der Generali Women in Sailing Trophy an das erste gemischte Team mit einer weiblichen Steuerfrau vergeben.

Triest (OTS) - Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie der Klimawandel sind Themen, die die Generali bei der Barcolana unterstützt. Die Segelveranstaltung findet im Oktober im Golf von Triest statt. Die Generali begleitet die Barcolana seit über 40 Jahren und ist Presenting Sponsor der Initiative.

Bei der Veranstaltung, die vom Segelclub Barcola und Grignano organisiert wird, findet zum dritten Mal die Generali Women in Sailing Trophy statt. Diese wird an das erste gemischte Team unter der Leitung einer Skipperin beim „Autumn Cup“ am 8. Oktober 2023 vergeben. Die Gewinnerin wird von der Generali Academy mit einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Coaching- und Führungskurs belohnt. Im Jahr 2022 hat Wendy Schmidt, eine amerikanische Geschäftsfrau, Philanthropin, Schiffseignerin und Steuerfrau der Deep Blue, die Trophäe gewonnen.

Als Teil der Barcolana zielt die Initiative Women in Sailing by Generali darauf ab, Vielfalt hervorzuheben, Chancengleichheit zu gewährleisten und Inklusion zu fördern – indem alle Frauen, die an der Veranstaltung auf See, an Land und in der Organisation teilnehmen, in den Vordergrund gestellt werden. Heuer bildet die Initiative Women in Sailing by Generali den Abschluss der weltweiten Aktivitäten von World Sailing für Seglerinnen und dem Programm „Steering the Course“. Sie wird durch eine Veranstaltung auf See und die Teilnahme des #WomenInSailing-Teams, bestehend aus Athlet_innen der Società velica Barcola e Grignano, an einer Reihe von Regatten während der Saison bereichert. Eine Galerie wird auf der Website www.barcolana.it veröffentlicht, um mehr Frauen zu inspirieren, eine führende Rolle auf See und darüber hinaus zu übernehmen.

Während der Barcolana werden auch Aktivitäten der Generali Initiative The Human Safety Net für die Öffentlichkeit stattfinden. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien mit kleinen Kindern in herausfordernden Situationen zu unterstützen und die Integration von Flüchtlingen durch Arbeit und Unternehmertum zu fördern.

Die Generali unterstützt die Barcolana bei allen Aktivitäten sowie bei der Entwicklung und Konsolidierung der Projekte, die es ihr ermöglicht haben, zu wachsen und ihren internationalen Status zu erreichen.

Andrea Sironi, Chairman der Assicurazioni Generali, sagte dazu: „Durch die Teilnahme an der Sportveranstaltung fördert die Generali die Sportkultur und einen gesunden Lebensstil. Seit vielen Jahren tut sie dies auch in Zusammenarbeit mit der Barcolana – einer traditionsreichen, aber innovationsfähigen Segelveranstaltung, die auf eine ökologische Nachhaltigkeit achtet und Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördert. Aus diesem Grund stehen wir ihr seit jeher nahe, unterstützen ihr internationales Wachstum und treiben ihre Aktivitäten voran sowohl mit dem Projekt Women in Sailing by Generali als auch durch unsere Stiftung The Human Safety Net. Damit ist diese Veranstaltung für die Gemeinde von Triest und für alle Teilnehmer_innen aus ganz Europa und darüber hinaus eine Gelegenheit für Sport, Unterhaltung und Wachstum.“

In den vergangenen Jahren standen die Themen Umwelt, Integration, Vielfalt und Inklusion im Mittelpunkt der Initiativen bei der Barcolana, die von der Generali gefördert werden. Ein Beispiel dafür ist Isabelle Joschke, eine international bekannte Seglerin und Sportlerin, die sich im sozialen Bereich engagiert, sowie die Generali Sea Talks, die Gespräche mit den zwei berühmten Seglerinnen Dee Caffari und Vicky Song. Segeln, ein Sport, den die Generali seit jeher unterstützt und dessen Werte sie teilt, wird der Sport sein, durch den die Gleichstellung der Geschlechter und die traditionelle Assoziation von Männern in maritimen Berufen diskutiert werden.

