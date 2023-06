Themenschwerpunkt des Wiener Stadt- und Landesarchivs zur Revolution von 1848: Die Geburtsstunde der Demokratie in Wien und Österreich

Wichtige Texte digitalisiert und im Wien Geschichte Wiki kontextualisiert verfügbar - Veranstaltungen im Stadt- und Landesarchiv im Herbst

Wien (OTS) - Am 13. März 1848 erreichte die europäische Revolutionsbewegung Wien. Bürgertum, Studierende und Arbeiterklasse erhoben sich gegen die monarchisch-absolutistische Regierung und forderten eine Verfassung sowie Bürger-, Freiheits- und Menschenrechte. Nach anfänglichen Erfolgen wurde Wien Ende Oktober 1848 durch das kaiserliche Militär gewaltsam erstürmt und die Revolution niedergeschlagen. Trotzdem wurden Weichen zur Demokratisierung gestellt, die Wien und Österreich bis heute prägen.

1848 – Das Wiener Revolutionsjahr



Die Revolution 1848 markiert den Beginn der österreichischen Demokratiebewegung. Erstmals traten gewählte Volksvertretungen wie der Reichstag oder der Gemeinderat zusammen. Viele revolutionäre Demokraten wie Robert Blum oder Alfred Julius Becher bezahlten für ihren Einsatz mit dem Leben.

Themenschwerpunkt im Wien Geschichte Wiki

„Der Themenschwerpunkt im Wien Geschichte Wiki rekapituliert die wichtigsten Revolutionsphasen und beinhaltet die Biografien wichtiger Akteure. Die in Kundmachungen fassbare Aufbruchsstimmung wird ebenso fassbar wie die widersprüchlichen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern, Studenten sowie Arbeiterinnen und Arbeitern“, erklärt Stadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Es freut mich, dass nun einige der bedeutendsten zeitgenössischen Dokumente zum Revolutionsgeschehen in Wien kontextualisiert und in digitalisierter Form aufbereitet wurden.“

Auch die Verortung der Revolution und die mit ihr verbundenen gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadtraum anhand von Barrikadenplänen und Schadensverzeichnissen wird dokumentiert.

Behandelt werden im Besonderen Vorgeschichte und Konstituierung der ersten aus Wahlen hervorgegangenen selbständigen Vertretungskörper in Form des Gemeindeausschusses und Gemeinderates. Das Erbe der Revolution wird im Gedenken an deren Opfer, aber auch in den langfristigen Wirkungen durch die Kommunalisierung und Demokratisierung behandelt.

Originaldokumente online und in Auswahl im Archivfoyer

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv zeigt vom 6. Juli bis 29. September 2023 in vier Vitrinen zeitgenössische Dokumente zum Revolutionsgeschehen in Wien. Parallel dazu stehen diese im Wien Geschichte Wiki in digitalisierter Form mit ausführlichen Texten zum Nachlesen jederzeit und dauerhaft zur Verfügung.

Link zum Themenschwerpunkt

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Revolution_1848

Veranstaltungen zum Themenschwerpunkt

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv präsentiert regelmäßig Themenschwerpunkte zu Aspekten der Wiener Stadtgeschichte. Diese werden im Wien Geschichte Wiki, der historischen Wissensplattform der Stadt Wien, mit Originalquellen zur Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hannes Tauber, MA

Magistratsabteilung 8

Wiener Stadt- und Landesarchiv

Gasometer D, Guglgasse 14, 1110 Wien

Postanschrift: 1082 Wien, Rathaus



Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000 81169

judith.staudinger @ wien.gv.at