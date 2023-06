WKÖ-Kühnel: Kostenlose Programmier-Kurse für Kinder als Trampolin in die digitale Zukunft

WKÖ unterstützt ab heuer die Initiative „Coding4Kids“, damit Österreich die Chancen der digitalen Transformation voll ausschöpfen kann

Wien (OTS) - Die digitale Transformation stellt die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen, die nur mit gemeinsamer Kraftanstrengung der Bürger:innen, Wirtschaft und Politik bewältigt werden kann. „Digital Skills“ und die Verfügbarkeit von digitalen Talenten sind entscheidend, um das Potenzial der digitalen Transformation voll ausschöpfen zu können. „Bildung und Digitalisierung sind DIE Themen der Zukunft. Um die digitale Transformation Österreichs voranzutreiben und digitale Fähigkeiten auf allen Ebenen zu verbessern, unterstützt die Wirtschaftskammer Österreich daher seit heuer gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol die Initiative ‚Coding4Kids‘, um zukünftig noch mehr Kindern und Jugendlichen die Chancen zu bieten, ihre digitalen Fähigkeiten und Coding-Skills zu vertiefen", so Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Bereits seit 2017 bietet die Initiative – als gemeinnütziger Verein - Schulkindern zwischen 10 und 15 Jahren in ganz Tirol kostenlose Sommer-Workshops zum Thema Programmieren und Digitalisierung. Bis dato konnten bereits mehr als 2.500 Kinder einen kostenlosen Wochenkurs besuchen. Ab heuer ist die WKÖ ein neuer Partner dieser österreichweit führenden Initiative.

„Die Initiative ‚Coding4Kids‘ ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein zum Ausbau von digitalen Fähigkeiten und zur Entwicklung und Förderung digitaler Talente der Zukunft, den wir als Wirtschaftskammer Österreich gerne fördern“, begründet Kühnel die Unterstützung der WKÖ. Mit der WKO-Digitalisierungsstrategie und der Bildungsoffensive setzen die Wirtschaftskammern bereits seit mehreren Jahren gezielt Initiativen, um die ‚Digital Skills‘ in den Betrieben und bei ihren Mitarbeiter:innen weiter zu entwickeln – zum Beispiel über die digitale Aus- und Weiterbildungsplattform wîse up, mit den Weiterbildungsangeboten der WIFIs oder durch geförderte Digitalisierungsprojekte wie KMU.DIGITAL (gemeinsam mit dem BMAW).

Neben der Stärkung der digitalen Fähigkeiten bei Jugendlichen bietet die Initiative noch weitere Vorteile: Die Unternehmen profitieren mittelfristig von neuen Talenten, die ihre Fähigkeiten in diesen Kursen entdecken und ausbauen können. Für die Schüler:innen bieten die Sommer-Camps eine willkommene Abwechslung und die Möglichkeit in der Ferienzeit spielerisch wichtige Zukunfts-Skills zu erwerben und Eltern werden bei der Herausforderung Kinderbetreuung in den Ferienmonaten zu finden unterstützt.

Auch die Bundesregierung hat vor kurzem im Rahmen des Digital Skills Summit und als Ergebnis der Digitalen Kompetenzoffensive österreichweite Förderprogramme für Coding Camps angekündigt. Die WKÖ begrüßt dieses Vorhaben, denn für erfolgreiche digitale Transformation und die Vermittlung von „Digital Skills“ braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung möglichst vieler Ebenen und Stakeholder. (PWK212/NIS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe